Capturan a adolescente implicado en balacera ocurrida cerca a casa del presidente José Balcázar

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un menor de 16 años que disparó durante la madrugada del 23 de febrero contra otro adolescente por un aparente discusión por una joven. El hecho ocurrió a una cuadra de la residencia del presidente encargado de la República, José María Balcázar.

Capturan a adolescente implicado en balacera

La madrugada de este martes se registró una balacera alrededor del mercado Risso en el distrito de Lince, a pocos metros de la residencia del presidente Balcázar.

La discusión habría iniciado por una pareja, la cual estaba presente con otro grupo de personas mientras ingerían bebidas alcohólicas alrededor del concurrido centro comercial.

El hecho se dio en la cuadra 24 de la calle Pumacahua a exterior de un local nocturno. En ese momento, el adolescente de 16 años sacó un arma de fuego y disparó a la altura del estomago en contra del otro adolescente dejándolo mal herido.

El herido de bala fue trasladado hacia el Hospital Casimiro Ulloa, mientras que el otro subió a un vehículo y huyó con destino desconocido. Actualmente, el joven agraviado permanece en observación médica.

Capturan a adolescente implicado

Posterior al ataque, efectivos de la comisaría del distrito llegaron hacia la escena del delito en donde se encontró uno de los casquillos de bala efectuados.

La captura del adolescente implicado se realizó tras la revisión de cámaras de seguridad de la jurisdicción con el fin de determinar el recorrido de escape realizado por el joven de 16 años.

El coronel PNP Santiago Fernández detalló que la detención se ejecutó en jirón Olmedo, en la casa de la madre del criminal en el distrito de Breña. El agresor intentaba refugiarse en este espacio tras el atentado en contra del otro adolescente.

En el allanamiento realizado por agentes de la PNP se encontró que el adolescente había guardado el arma utilizada en el ataque junto con la vestimenta en una bolsa amarilla lanzada hacia el techo de su vecino.

El coronel indicó que se dio con la captura del joven gracias a que se activó el sistema de geolocalización con el número de celular del agresor. Así, se logró ubicar que estaba escondido al interior de la vivienda de su madre. El adolescente contaba con antecedentes por el delito contra el patrimonio.

Un adolescente de 16 años fue capturado en Breña luego de disparar contra otro joven cerca a la casa del presidente José María Balcázar.