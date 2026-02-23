Fallece futbolista de Primera División en trágico accidente de tránsito: "Deja un vacío inmenso"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol femenino está de luto tras el fallecimiento de una querida jugadora de la Asociación Deportiva Moravia en un accidente de tránsito, según confirmó el club que pertenece a la Liga Promérica femenina.

Luto en el fútbol: Muere jugadora a los 34 años

A través de sus redes sociales, la Asociación Deportiva Moravia lanzó un comunicado donde dio a conocer la lamentable pérdida de la futbolista Tatiana Moya Valverde. Según el reporte, la jugadora de Primera División Femenina falleció tras un accidente automovilístico cuando regresaba a su hogar luego de su encuentro deportivo ante el Municipal Pococí por la jornada 3 de la Liga Premier que terminó con un empate 0-0.

Según el informe del Organismo de Investigación Judicial, la futbolista de 34 años iba junto a otra compañera del equipo cuando su auto chocó contra un objeto fijo en la carretera, en el sector de Ojo de Agua, cerca de las 3:20 a.m. del último sábado. La otra jugadora del club costarricense se encuentra en recuperación.

"Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestra querida jugadora Tatiana Moya Valverde, quien perdió la vida tras un trágico accidente automovilístico", reportó el club en un inicio, en su post compartido en Instagram.

Rinden homenaje a la futbolista Moya Valverde

Seguidamente, el club calificó a Tatiana Moya Valverde como una buena compañera, amiga y una persona que siempre entregó su pasión, alegría y compromiso dentro y fuera de la cancha. "Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil", escribieron.

Paul Mayorga, entrenador de Moravia, reveló que Tatiana murió en el Hospital de Heredia. Además, la Unión Femenina del Fútbol de Costa Rica y otros clubes se unieron al dolor que embarga al fútbol costarricense.

Finalmente, pidieron la pronta recuperación de su otra jugadora identificada como Fabi González, quien acompañaba a la futbolista de 34 años en el momento del accidente, que hasta el momento se encuentra bajo investigación policial.

¿Quién fue Tatiana Moya?

Tras lo ocurrido, medios locales reportaron que Tatiana Moya también tuvo experiencia en la Asociación Deportiva Carmelita, equipo que también la recordó, Municipal Pérez Zeledón y varios equipos del balompié.

Es así como se reportó que una tragedia deja en luto al fútbol internacional. Por medio de una publicación oficial, el club Asociación Deportiva Moravia expresó su pesar por la pérdida de la futbolista Tatiana Moya Valverde en un accidente de auto.