Dolor en la Panamericana Norte: pareja de policías y su hijo mueren en violento accidente

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una tragedia enluta nuevamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) este 24 de febrero. Una pareja de agentes y su hijo de apenas 4 años murieron en un violento accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 850+500, en el distrito de Mórrope, en Lambayeque.

Las víctimas fueron identificadas como David Alessandro Córdova Cachay y Katherine Nicol Calderón Cherres, ambos de 28 años y efectivos policiales que prestaban servicio en la región Piura. Junto a ellos viajaba su hijo menor, quien también perdió la vida producto del fuerte impacto. Según información preliminar, la mujer tenía aproximadamente siete meses de embarazo.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil en el que se desplazaban se despistó de manera violenta por causas que aún son materia de investigación. El impacto fue tan fuerte que los ocupantes habrían salido expulsados del vehículo, lo que agravó las consecuencias del accidente.

Heridos y traslado de emergencia

Además de los fallecidos, otras dos personas resultaron heridas: un menor de 7 años y un adolescente de 17. Ambos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados a centros de salud de la región para recibir atención médica inmediata.

Los heridos fueron derivados al Hospital Regional de Chiclayo y al Hospital Belén de Lambayeque, donde permanecen bajo observación. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre su estado de salud.

El lugar del accidente fue acordonado por agentes policiales y peritos de tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar que provocó el despiste. No se descarta que factores como el exceso de velocidad, fallas mecánicas o las condiciones de la vía hayan influido en el siniestro.

Investigación en marcha

Representantes del Ministerio Público acudieron a la zona para ordenar el levantamiento de los cuerpo, que fueron trasladados a la morgue de Chiclayo para las pericias de ley. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

La noticia ha generado profunda consternación entre compañeros de la institución policial y familiares de las victimas, quienes lamentan la pérdida de una familia que esperaba la llegada de un nuevo integrante en los próximos meses.

Este trágico accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan miles de familias que transitan diariamente por la Panamericana Norte, una de las vías más transitadas del país. Mientras avanzan las investigaciones, el dolor embarga a quienes conocieron a esta joven pareja y a su pequeño hijo, cuya vida se apagó de manera repentina en cuestión de segundos.