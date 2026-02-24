Gabinete Miralles: Seis ministros continúan y 14 se incorporan al gobierno de José María Balcázar

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una ceremonia oficial realizada este martes 24, el presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo Gabinete Ministerial, presidido por la flamante premier Denisse Miralles, marcando así el inicio formal de su mandato.

Del gabinete anterior, conformado durante la gestión de José Jerí y presidido por Ernesto Álvarez, seis ministros fueron ratificados en sus carteras, mientras que la mayoría, 14 de ellos, renunciaron al Ejecutivo.

De esta forma, el equipo de José María Balcázar se configura con predominio de nuevos nombres.

¿Qué ministros fueron ratificados?

Ministro de Relaciones Exteriores - Hugo De Zela

Hugo de Zela es ratificado como canciller.

Lista de completa del Gabinete de Ministros de José Balcázar

Ministro de Defensa - Luis Enrique Arroyo Sánchez

Luis Enrique Arroyo Sánchez es el nuevo ministro de Defensa.

Ministro de Economía - Gerardo Arturo López Gonzáles

Gerardo López es el nuevo ministro de Economía.

Ministro del Interior - Hugo Begazo De Bedoya

Hugo Begazo De Bedoya es el nuevo ministro del Interior.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos - Luis Enrique Jiménez

Luis Enrique Jiménez es el nuevo ministro de Justicia.

Ministro de Educación - Erfurt Castillo Vera

Erfurt Castillo Vera es el nuevo ministro de Educación.

Ministro de Salud - Luis Quiroz Avilés

Luis Quiróz continúa como ministro de Salud.

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Felipe Meza

Felipe Meza es el nuevo ministro de Desarrollo Agrario.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Óscar Fernández

Óscar Fernández es el nuevo ministro de Trabajo.

Ministro de Producción - César Quispe Luján

César Quispe continúa como ministro de Producción.

Ministro de Comercio Exterior y Turismo - José Reyes Llanos

José Reyes Llanos es el nuevo ministro de Comercio Exterior.

Ministro de Energía y Minas - Angelo Alfaro Lombardi

Angelo Alfaro Lombardi es el ministro de Energía y Minas.

Ministro de Transportes y Comunicaciones - Aldo Prieto

Aldo Prieto es ratificado como ministro de Transportes.

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Wilder Sifuentes

Wilder Sifuentes es ratificado como ministro de Vivienda.

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Hary Gloria Izarra Trelles

Hary Gloria Izarra es la nueva ministra de la Mujer.

Ministra del Ambiente - Nelly Paredes del Castillo

Nelly Paredes del Castillo es la nueva ministra del Ambiente.

Ministra de Cultura - Fátima Altabás Kajatt

Fátima Altabás es la nueva ministra de Cultura.

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social - Lily Vásquez Dávila

¿Quiénes fueron los ministros renunciantes?

Los ministros del gabinete del expresidente José Jerí, presidido por el expremier Ernesto Álvarez Miranda, que decidieron renunciar y no continuar en cada una de sus carteras, fueron los siguientes:

Ministerio de Defensa - César Díaz Peche

Ministerio del Interior - Vicente Tiburcio

Ministerio de Energía y Minas - Luis Bravo de la Cruz

Ministerio de Educación - Jorge Figueroa

Ministerio de la Mujer - Sandra Gutiérrez Cuba

Ministerio del Ambiente - Miguel Ángel Espichán

Ministerio de Desarrollo y Poblaciones Vulnerables - Lesly Shica Seguil

Ministerio de Educacion - Jorge Figueroa Guzmán

Ministerio de Justicia - Walter Martínez Laura

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Vladimir Cuno Salcedo

Ministerio de Cultura - Alfredo Luna Briceño

Ministerio de la Producción - César Quispe Luján

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Teresa Mera Gómez

