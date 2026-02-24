Gabinete Miralles: Seis ministros continúan y 14 se incorporan al gobierno de José María Balcázar

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/02/2026
En una ceremonia oficial realizada este martes 24, el presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo Gabinete Ministerial, presidido por la flamante premier Denisse Miralles, marcando así el inicio formal de su mandato.
Del gabinete anterior, conformado durante la gestión de José Jerí y presidido por Ernesto Álvarez, seis ministros fueron ratificados en sus carteras, mientras que la mayoría, 14 de ellos, renunciaron al Ejecutivo.
De esta forma, el equipo de José María Balcázar se configura con predominio de nuevos nombres.
¿Qué ministros fueron ratificados?
- Ministro de Relaciones Exteriores - Hugo De Zela
- Ministro de Transportes y Comunicaciones - Aldo Prieto
- Ministro de Vivienda - Wilder Sifuentes Quilcate
- Ministro de Salud - Luis Quiroz Avilés
- Ministro de Producción - César Quispe Luján
- Ministro de Trabajo - Óscar Fernández Cáceres
Lista de completa del Gabinete de Ministros de José Balcázar
- Ministro de Defensa - Luis Enrique Arroyo Sánchez
- Ministro de Economía - Gerardo Arturo López Gonzáles
- Ministro del Interior - Hugo Begazo De Bedoya
- Ministro de Justicia y Derechos Humanos - Luis Enrique Jiménez
- Ministro de Educación - Erfurt Castillo Vera
- Ministro de Salud - Luis Quiroz Avilés
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Felipe Meza
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Óscar Fernández
- Ministro de Producción - César Quispe Luján
- Ministro de Comercio Exterior y Turismo - José Reyes Llanos
- Ministro de Energía y Minas - Angelo Alfaro Lombardi
- Ministro de Transportes y Comunicaciones - Aldo Prieto
- Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Wilder Sifuentes
- Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Hary Gloria Izarra Trelles
- Ministra del Ambiente - Nelly Paredes del Castillo
- Ministra de Cultura - Fátima Altabás Kajatt
- Ministra de Desarrollo e Inclusión Social - Lily Vásquez Dávila
¿Quiénes fueron los ministros renunciantes?
Los ministros del gabinete del expresidente José Jerí, presidido por el expremier Ernesto Álvarez Miranda, que decidieron renunciar y no continuar en cada una de sus carteras, fueron los siguientes:
- Ministerio de Defensa - César Díaz Peche
- Ministerio del Interior - Vicente Tiburcio
- Ministerio de Energía y Minas - Luis Bravo de la Cruz
- Ministerio de Educación - Jorge Figueroa
- Ministerio de la Mujer - Sandra Gutiérrez Cuba
- Ministerio del Ambiente - Miguel Ángel Espichán
- Ministerio de Desarrollo y Poblaciones Vulnerables - Lesly Shica Seguil
- Ministerio de Educacion - Jorge Figueroa Guzmán
- Ministerio de Justicia - Walter Martínez Laura
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Vladimir Cuno Salcedo
- Ministerio de Cultura - Alfredo Luna Briceño
- Ministerio de la Producción - César Quispe Luján
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Teresa Mera Gómez