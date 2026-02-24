Adulta mayor pierde la vida luego de que le negaran medicamentos para su hijo discapacitado

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tragedia sacudió este martes a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció al interior de una sede de Cafam mientras reclamaba medicamentos para su hijo en condición de discapacidad.

De acuerdo con testigos y videos difundidos minutos antes de la tragedia, la mujer llegó acompañada de una nieta para exigir la entrega de fármacos y pañales que su hijo necesita desde septiembre de 2025.

En la ventanilla le informaron que los productos aún no estaban disponibles, pese a que llevaba meses en una lista de espera. La respuesta la afectó emocionalmente y la llevó a grabar un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, en donde denunciaba públicamente la situación.

"Soy Cecilia Quintero, madre de un hijo discapacitado. Los paracos me lo dejaron en silla de ruedas. Desde septiembre de 2025 no le entregan los pañales y medicamentos que necesita. Llegaron pañales y no los quieren entregar", expresó en la grabación.

Denuncia grave de acaparamiento

En el mismo video, Quintero denunció que la medicina institucional estaría siendo desviada y vendida por fuera, lo que explicaría la situación de desabastecimiento y falta de estos insumos esenciales para la salud.

"La medicina la están acaparando y la están vendiendo por fuera. He visto y me consta que venden medicina de uso institucional que sacan de las farmacias", afirmó.

La mujer también reveló que ella y su esposo enfrentaban problemas similares: era paciente renal y llevaba siete meses sin recibir tratamiento, mientras que su esposo necesitaba un medicamento vital que tampoco le había sido entregado.

Un desenlace fatal

Tras expresar su indignación, Cecilia se sentó en una silla del establecimiento para recuperarse. Segundos después, al intentar ponerse de pie, se desplomó repentinamente ante la mirada de quienes esperaban turno.

Los presentes intentaron auxiliarla y pidieron apoyo médico, pero denunciaron demoras en la atención: no había camilla disponible y la ambulancia tardó varios minutos en llegar. Pese a los esfuerzos, la mujer falleció en el lugar.

🇨🇴 | Mujer fallece mientras reclamaba medicamentos para su hijo quien presenta una discapacidad física en un dispensario de Cafam ubicado en el barrio Caobos, en Cúcuta. pic.twitter.com/T2b9Y9Wvq6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 24, 2026

Uniformados hicieron presencia en la farmacia, mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes. Las causas oficiales del fallecimiento serán determinadas por las autoridades, aunque de manera preliminar se indicó que podría tratarse de una muerte producto del momento de extremo estrés que experimentó momentos antes

La muerte de Cecilia Quintero no solo refleja la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a la crisis del sistema de salud, sino también la desesperación de familias que dependen de medicamentos vitales para sobrevivir. Su denuncia se convierte en un testimonio que interpela directamente a las autoridades sobre la protección de los pacientes más vulnerables.