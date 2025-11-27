BLACK SKY: descuentos de hasta 38% en boletos aéreos

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Viajes y turismo

SKY inició su campaña "BLACK SKY" con atractivas tarifas promocionales para que más peruanos puedan planificar vacaciones dentro y fuera del país para fin de año o para el primer semestre del 2026. Desde el 26 de noviembre al 03 de diciembre, la línea aérea ofrecerá pasajes desde US$32 o S/115 por tramo en rutas nacionales, y desde US$189 o S/680 ida y vuelta en rutas internacionales, todos con tasas e impuestos incluidos.

"BLACK SKY es una gran oportunidad para organizar viajes con anticipación, ya sea para las vacaciones de fin de año, el verano 2026 o escapadas durante los próximos seis meses. Nuestro objetivo es que más personas puedan volar a precios accesibles, manteniendo siempre la calidad y seguridad que caracteriza a SKY", señaló Vania Cáceres, Subgerente de Ventas de SKY en Perú.

Entre las rutas internacionales más atractivas destacan Santiago, con tarifas desde US$189 o S/680 y un descuento de hasta 38%. Asimismo, sobresalen las ofertas para Buenos Aires y Punta Cana, con precios totales desde US$347 o S/1,249 y desde US$379 o S/1,364 respectivamente, ambas con reducciones de hasta 34% frente al valor regular. También figura Miami, con tarifas desde US$368 o S/1,325 y un descuento de hasta 34%, todas con tasas incluidas.

Avión de SKY Airlines.

"Por BLACK SKY, estamos ofreciendo tarifas muy competitivas, que van desde los US$189 ida y vuelta con tasas incluidas, para destinos internacionales tan demandados como Santiago, Buenos Aires, Punta Cana y Miami. Esta es la oportunidad ideal para planificar con anticipación las vacaciones y aprovechar la última gran temporada de ofertas del año. En ese sentido, invitamos a todos los viajeros a aprovechar estos súper descuentos", destacó Cáceres.

Por otro lado, en esta campaña no pueden faltar las ofertas nacionales para disfrutar de las maravillas del Perú. Por ello, los destinos con mayor descuento son Lima-Ayacucho, con tarifas desde US$32 o S/115 por tramo; seguido de Lima-Jauja, desde US$38 o S/137 por tramo. También se podrá encontrar la ruta Lima-Tarapoto desde US$40 o S/144 por tramo, todas con tasas e impuestos incluidos.

Con estas promociones SKY reafirma su compromiso de continuar ofreciendo alternativas accesibles para que más personas puedan viajar, descubriendo y conectando distintos destinos a nivel nacional e internacional, con la confianza y seguridad que caracteriza a la línea aérea.