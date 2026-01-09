Temblor en Perú HOY 9 de enero: AQUÍ la magnitud y el epicentro del ÚLTIMO sismo sentido este viernes

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tierra no deja de temblar en el territorio peruano. Esta vez un nuevo sismo se registró alrededor de las 12:49 horas de este viernes 9 de enero, y en la siguiente nota te brindamos los detalles del epicentro y la magnitud de ese movimiento telúrico.

Sismo remece Arequipa este viernes

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP), el sismo sentido al mediodía de este viernes se registró a 12 kilómetros al noroeste de Ocoña, Camaná, en el departamento de Arequipa, con una magnitud de 3.6.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, reportó en su más reciente informe en redes sociales, que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 50 kilómetros con un nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli y una latitud de -16.33 y longitud -73.15.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0022

Fecha y Hora Local: 09/01/2026 12:49:12

Magnitud: 3.6

Profundidad: 50km

Latitud: -16.33

Longitud: -73.15

Intensidad: II-III Ocoña

Referencia: 12 km al NO de Ocoña, Camaná - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 9, 2026

¿Dónde fue el epicentro del último temblor?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Arequipa este viernes, 9 de enero, tuvo como epicentro en el continente. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas en la región.

Ante esta actividad sísmica, la entidad le recuerda a la ciudadanía que, durante un evento de mayor intensidad, deben alejarse de las ventanas, repisas o cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación. Además, no olvides tener siempre lista tu mochila de emergencia en casa.

Epicentro del sismo sentido hoy en Arequipa.

¿Por qué sonó la alarma de Sismate hoy en Perú?

Cabe destacar que la alarma que sonó en los celulares de todos en el Perú este viernes, no se debió al sismo sentido en Arequipa. ¿Entonces por qué? Pues bien, la Alerta Temprana ante Emergencia se activó al promediar las 12:58 horas de hoy para informar sobre la presencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur del país, este 9 y 10 de enero.

En ese marco, recordemos que el Sismate, es una iniciativa del Gobierno peruano para prevenir y mitigar los daños causados por desastres naturales como sismos, lluvias, inundaciones, etc. Además, esta alarma permite a la población tomar medidas preventivas.

