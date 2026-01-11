Luis Advíncula lanza dardo a Sporting Cristal tras fichar por Alianza Lima: "Me trataron bien"

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luis Advíncula se ha convertido en el jale que más ruido ha generado en este mercado de pases del fútbol peruano. El lateral dejó Boca Juniors tras más de cuatro años y, a pesar de su declarado hinchaje por Sporting Cristal, decidió fichar por Alianza Lima por las próximas dos temporadas.

Luis Advíncula lanza dardo a Sporting Cristal

Luego de estampar su firma y ser presentado oficialmente por las redes sociales del club, el futbolista viajó a Uruguay para unirse a la pretemporada íntima bajo las órdenes de Pablo Guede. Ahí, los blanquiazules vienen disputando el torneo amistoso internacional Serie Río de La Plata.

Precisamente, en la previa del debut de Alianza Lima ante Independiente de Avellaneda, la transmisión intentó conversar con Luis Advíncula para conocer sus sensaciones tras convertirse en jugador victoriano. En primer lugar, el también integrante de la Selección Peruana se negó a dialogar aduciendo que no le gusta charlar con la prensa.

Sin embargo, ante la pregunta del reportero de porqué había elegido a los íntimos, el Lucho fue breve al señalar que se decidió porque el club lo había tratado de la mejor manera.

"Porque me trataron bien, papito", fueron las palabras del 'Rayo' antes de ubicarse en la tribuna con el resto de jugadores que no fueron tomados en cuenta.

Pablo Guede habló de su derrota ante Independiente

En su estreno en la Serie Río de la Plata, Alianza Lima cayó por 2-1 ante Independiente de Avellaneda. Los de La Victoria cambiaron radicalmente el equipo de un tiempo a otro para probar a todos los jugadores que tienen en la plantilla.

Tras finalizar el partido, Pablo Guede habló en conferencia de prensa y explicó algunos detalles del encuentro. En donde hizo mayor énfasis fue en el resultado ya que señaló que el mismo no le quita el sueño sino que lo más le preocupa es ver su trabajo reflejado.

"En estos partidos el resultado poco me interesa y poco me molesta cuando veo reflejado lo que quería y hoy lo vi. Lo vi a Paolo sacando la pelota en nuestra área y eso para mí con todo lo que trabajamos estos días, con toda la carga y el objetivo que nos pusimos del partido, estar siempre juntos y defender, creo que es positivo", indicó.

