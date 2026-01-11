Precandidato del APRA denuncia exclusión arbitraria de lista a la Cámara de Diputados: "Sin ninguna razón"

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Continúan las polémicas al interior del Partido Aprista Peruano (APRA). El ciudadano Ricardo Palma Morales denunció haber sido excluido de manera "arbitraria" de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados que participará en las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Como se recuerda, los presuntos malos manejos al interior del partido político que fundara Víctor Raúl Haya de la Torre tiene en el limbo a los aspirantes a llegar al próximo Congreso bicameral, debido a que el 7 de enero último, el Jurado Electoral Especial Lima Oeste 3 declaró inadmisible la lista por Lima Metropolitana, con opción a levantar las cuestionadas observaciones.

Sin motivo alguno pese a ser dirigente nacional

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", el también secretario nacional de prensa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido aprista, denunció que tanto él como otro grupo de ciudadanos han sido expulsados de la lista de diputados, pese a haber participado en las elecciones primarias llevadas a cabo el pasado 30 de noviembre del 2025.

Según lo que expuso Palma Morales a Exitosa, como resultado del proceso democrático interno del partido, había ocupado el número 17, pero de acuerdo con la ley de paridad y alternancia, le correspondería el número 24; no obstante, su nombre no figura en la lista oficial formulada ante el organismo electoral.

En ese sentido, acusa a las máximas autoridades de su partido de emitir un acuerdo de fecha 19 de diciembre al momento de solicitar la inscripción de los candidatos políticos, el cual lo terminó por excluir - tal como dice - "ilegalmente" de los próximos comicios.

"Sorpresivamente he sido excluido, sin ninguna motivación o razón y tampoco he sido comunicado, siendo inclusive yo, dirigente nacional del Partido Aprista Peruano", mencionó.

Candidato presidencial aprista descarta irregularidades

Quien se pronunció a finales de diciembre sobre esta situación fue el candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, descartando de plano irregularidad alguna tanto en las elecciones internas como en la inscripción de los precandidatos a la Cámara de Diputados y de Senadores.

"Lo que hubo el 30 de noviembre fue una elección de 'un militante, un voto' que arrojó determinado resultado. Para la inscripción ante las autoridades faltaba agregarle el 20 % de invitados. No es ninguna novedad, lo mismo se aplicó en las internas de 2020", sostuvo.

En esa línea, rechazó tajantemente las acusaciones en su contra y aseguró que: "no existe ninguna irregularidad en el proceso". "No hay ninguna trampa", afirmó en diálogo con Exitosa, defendiendo la legitimidad de las elecciones primarias.

Pese a las versiones del aspirante a llegar a Palacio de Gobierno, varios ex precandidatos dicen lo contrario, acusando de irregular el procedimiento realizado en noviembre.