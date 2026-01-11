Petroperú descarta privatización durante proceso de reorganización: "Mantendrá la propiedad sobre sus activos"

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que Petroperú atraviesa por una complicada situación desde hace varios meses. Por ello, diversos expertos en el tema hidrocarburos han exigido al Ejecutivo que la organización de la entidad pases a manos de capitales privados.

Sin embargo, la propia empresa emitió un comunicado donde deja en claro que esta opción no es considerada en lo absoluto, ya que ahora ingresaron en un proceso de reorganización donde se tomarán medidas drásticas para que la situación pueda cambiar.

Petroperú descarta privatización ante crisis

En el primer punto de su comunicado, Petroperú reconoce el mal presente por el que atraviesan por lo que se evalúan aplicar diferentes alternativas de solución donde se contemplan, entre otras, cambios estructurales drásticos.

"Petroperú S.A. atraviesa una etapa sumamente crítica, que no solo afecta a la empresa, sino también a todo el sector hidrocarburos. Para superarla, se requieren cambios estructurales y decisiones responsables impostergables", indicaron.

Luego de ello, dejaron en claro la privatización no está dentro de las opciones como tampoco lo es la venta de los activos de la empresa. De acuerdo a su pronunciamiento, su principal intención es que la entidad vuelva a ser sostenible buscando el beneficio de miles de peruanos.

"Como lo han señalado los miembros de la Junta General de Accionistas en sus declaraciones públicas, el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú S.A. no implica su privatización, pues el Estado mantendrá la propiedad sobre sus activos estratégicos. Este proceso, sumado a la reorganización interna, tiene como finalidad recuperar la operatividad y eficiencia de la empresa, optimizar su gestión y salvaguardar sus activos estratégicos, a fin de que Petroperú S.A. vuelva a ser una empresa sostenible en el largo plazo, que genere beneficios al sector hidrocarburos y, en consecuencia, a todos los peruanos", añadieron.

Trabajarán bajo el marco de la ley

En otro punto de su pronunciamiento indicaron que toda acción que tomarán en los próximos meses estará bajo la normativa que la ley les permita, además de tomar como guía el Decreto de Urgencia que emitió el gobierno de José Jerí.

"Cualquier acción que se implemente se realizará en estricto cumplimiento de los procedimientos y la normativa laboral vigente, tal como lo establece el Decreto de Urgencia, garantizando un actuar responsable, transparente y respetuoso de la ley", precisaron.

En resumen, Petroperú descartó rotundamente que la entidad sea privatizada, pero si aclararon que se tomarán medidas drásticas para encaminar la situación.