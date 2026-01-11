Sigue la supremacía: Barcelona venció 3-2 al Real Madrid y se coronó campeón de la Supercopa de España

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Europa, medio oriente y gran parte de todo el planeta se paralizó en las últimas horas por una nueva edición del clásico de España jugado en el Estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá en Arabia Saudita. Ambos equipos llegaron a este encuentro luego de vencer de manera contundente a Athletic Bilbao en el caso de los culés, y a Atlético Madrid, en el caso de los blancos.

Primer tiempo lleno de goles, pero sin Mbappé

Hansi Flick mandó a su mejor once posible con el temido tridente de ataque conformado por Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinh. Precisamente, el brasileño fue quien abrió el marcador luego de haberse perdido una chance clarísima frente a Courtois.

Fueron 10 minutos de infarto sobre el final de la primera mitad ya que el extremo puso el 1-0 para los culés, pero los dirigidos por Xabi Alonso empataron rápidamente gracias a un golazo de Vinicius Junior donde se llevó a casi tres jugadores antes de definir ante Ter Stegen.

El delantero polaco Robert Lewandowski apareció unos instantes después para definir ante el belga y poner el 2-1 que parecía ser definitivo antes del descanso. Sin embargo, Gonzalo García tomó un rebote tras una pelota parada venciendo la resistencia del guardameta alemán decretando el 2-2 momentáneo.

Segundo tiempo para los culés

Ambas escuadras regalaron a sus hinchas minutos de mucha emoción y todo parecía indicar que en la segunda parte el trámite sería el mismo. Sin embargo, el planteamiento del Real Madrid, sin Kyliam Mbappé desde el arranque, fue solo para neutralizar el poderío de Barcelona.

Fue recién hasta le minuto 73 donde volvimos a ver a lo mejor del cuadro culé gracias a un nuevo tanto de Raphinha. El remate del brasileño pegó en un jugador rival lo que hizo imposible que Thibaut Courtois pueda llegar al balón.

Con el marcador en contra, Xabi Alonso mandó al campo de juego a todo lo que tenía disponible en ataque en la banca como Mbappé y Franco Mastantuono. Sin embargo, el destino del partido no cambió a pesar de que sobre el final los culés se quedaron con uno menos tras la expulsión de Frenkie de Jong.

En resumen, Barcelona volvió a vencer 3-2 a Real Madrid en una nueva edición del clásico de España por lo que se proclamó campeón de la Supercopa de España. Con este resultado, el elenco catalán mantiene su paternidad sobre su rival de toda la vida.