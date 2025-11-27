Anuncian corte de luz programado para el 28 y 29 de noviembre: Lista de distritos afectados con la medida

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Reportan que desde el viernes 28 al sábado 29 de noviembre habrá corte de luz en distintas regiones del país. Conoce si tu zona se verá afectada con la interrupción temporal del servicio de energía eléctrica.

¿En qué zonas no habrá luz el 28 y 29 de noviembre?

Si trabajas desde casa o estás pensando en realizar actividades donde se use la energía eléctrica, ten en cuenta el anuncio realizado por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) e Hidrandina. A través de sus redes sociales, ambas instituciones revelaron que realizarán el corte temporal del servicio eléctrico en las regiones de Arequipa y La Libertad.

¿El motivo? De acuerdo a ambas entidades, la interrupción del suministro se da por mantenimiento de redes de media tensión, subsanación de deficiencias, cambio de transformador, traslado de carga por calidad de producto y más acciones que permitan brindar un mejor servicio a la ciudadanía y evitar así inconvenientes en un futuro.

En ese marco, te revelamos los distritos que no contarán con este servicio por algunas horas este último viernes y sábado, ¡toma nota!

Corte de luz en Arequipa

Según Seal, el corte de luz se ejecutará en Arequipa este viernes 28 de noviembre, se dará en las siguientes zonas:

Provincia de Caylloma - Urbanizaciones del distrito de Majes: E-2. Por mantenimientos de redes en media tensión (intermediación de postes y montaje de SED) desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Urbanizaciones del distrito de Majes: E-2. Por mantenimientos de redes en media tensión (intermediación de postes y montaje de SED) desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Urbanizaciones del distrito de Santa Rita de Siguas: Asoc. Viv. Nueva Juventud Zn C, Asoc. Viv. Taller Nueva Juventud Zn A, Asoc. Viv. Taller Nueva Juventud Zn B, Augusto Guilardi, Santa Rita de Sihuas, Villa San Antonio. Desde las 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Corte de luz en Arequipa, según SEAL.

Sin luz en La Libertad y Áncash

Por su parte, Hidrandina indicó en su página oficial que el corte de luz programado para el 28 de noviembre se dará en estos distritos de La Libertad y Áncash:

En La Libertad: Distrito de Huanchaco: AA.HH. El Triunfo: Au. Panamericana kilómetro 569. Urb. Parque Industrial: Au. Panamericana Norte N.º C18. El Milagro Sector Santa Rosa: Autopista Panamericana Norte Nº SN, Mzs. 1, 11, 12, 2, 2', 27, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B- Sta. Rosa Centro Poblado Menor El Milagro: Mz. 13. AA.HH. Virgen Del Socorro: Mz. 2. Centro Poblado Menor El Milagro Etapa: Mz. 21. Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

Mz. 2. Mz. 21. Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. También no habrá luz en Centro Poblado Menor El Milagro I: Av. Miguel Grau Nº Huáscar (Esquina); Ca. Ciro Alegría Mz. 63; Mz. 18, 2, 20, 63, 64 y Centro Poblado Menor El Milagro III: Ca. Leoncio Prado mza E; Mz. 62, 63, 64, A, D, E, F, G, J, K. Desde las 11:30 a.m. a 01:30 p.m.

Av. Miguel Grau Nº Huáscar (Esquina); Ca. Ciro Alegría Mz. 63; Mz. 18, 2, 20, 63, 64 y Ca. Leoncio Prado mza E; Mz. 62, 63, 64, A, D, E, F, G, J, K. Desde las 11:30 a.m. a 01:30 p.m. En Áncash: Ticapampa/Recuay: Buenos Aires, Yanayacu, Yacucancha, LLullucachi, Pocrac. Desde las 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Mientras que la interrupción del servicio el 29 será solo en Áncash:

Distritos de Huari-Cajay desde las 07:00 a.m. a 4:00 p.m.

Es así como se reportó que este 28 y 29 de noviembre, diversos sectores de las regiones Arequipa, La Libertad y Áncash se verán afectados por cortes programados de energía eléctrica, los cuales se realizarán en horarios específicos según las necesidades de mantenimiento y optimización de la red eléctrica.