¡Atención! Congreso aprueba aumento de aguinaldo y bono de escolaridad a más de S/ 3,500 ¿Quiénes son los beneficiados?

Gran parte de los trabajadores del Estado se han quejado por años del monto mínimo que reciben como aguinaldo y bono de escolaridad. Actualmente, estas cifras rondan los 300 y 400 soles, respectivamente, entregados en marzo, julio y diciembre.

Ahora, todo hace indicar que este panorama cambiará radicalmente ya que la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República aprobó recientemente un dictamen que aumenta dichas sumas a S/ 3.500,70, pero solo para los maestros.

La ley, que aún debe ser debatida, menciona que los beneficiaros serán los profesores de la Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial y Educación Técnico-Productiva, y de los auxiliares de educación.

"La presente ley tiene por objeto disponer el incremento de los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la bonificación por escolaridad, a favor de los docentes de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial y Educación Técnico-Productiva, y de los auxiliares de educación, estableciendo que dichos beneficios sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, con la finalidad de fortalecer la equidad remunerativa y reconocer la función esencial que desempeñan en el sistema educativo nacional", indica dicho dictamen.

Es importante precisar que el dictamen fue aprobado en comisión por lo que aún deberá ser debatida en el Pleno del Congreso. En caso de ser aprobada, la ley deberá ser promulgada por el Ejecutivo en el plazo correspondiente.

SUTEP acató parao en noviembre del 2025

En diferentes oportunidades, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha paralizado sus labores para exigir al Estado el incremento de presupuesto para el sector educación y el aumento de las remuneraciones.

En noviembre del 2025, este sindicato exigió al Ejecutivo que se destine el 6 % del Producto Bruto Interno nacional a la educación. Adicional a ello, pidieron que los salarios se incrementen para los cesantes y jubilados.

"Este Gobierno no solo incumple la ley, sino que pretende reducir el presupuesto educativo en su nuevo proyecto, cuando lo que el país necesita es invertir más en formación y condiciones dignas para nuestros maestros y estudiantes", indicó al secretario general Lucio Castro en diálogo con Exitosa.

