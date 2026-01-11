Defensoría alerta que uso prolongado de celdas transitorias de residuos sólidos de Tingo María es de grave riesgo

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el grave riesgo de contaminación ambiental que viene generando el uso prolongado de las celdas transitorias de residuos sólidos ubicadas en el sector de Santa Rosa de Shapajilla, en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, donde son dirigidos los residuos que genera la ciudad de Tingo María y otros cuatro distritos.

Las celdas transitorias son espacios de destino final de residuos sólidos que fueron implementados como una medida excepcional y temporal, con una vida útil estimada de tres años, periodo durante el cual debía concretarse la construcción y puesta en funcionamiento de un relleno sanitario provincial. No obstante, dicho plazo se encuentra actualmente excedido por más de un año, lo que ha generado el colapso de la capacidad inicialmente prevista, sin que a la fecha se cuente con una alternativa operativa. Asimismo, al haberse sobrepasado ampliamente el tiempo para el cual fueron implementadas, se han convertido en un serio peligro de vulneración del derecho a la salud de la población local.

Así lo explicó el coordinador de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Tingo María, Jorge Mendoza, quien alertó además que esta situación ha motivado que la población del sector reactive medidas de protesta, exigiendo el respeto de sus derechos constitucionales a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y salud.

Defensoría advierte sobre riesgo ambiental en Tingo María.

Mendoza detalló que el proyecto de implementación de un relleno sanitario, denominado «Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Tingo María y disposición final de residuos sólidos de los cinco distritos de la provincia de Leoncio Prado - departamento de Huánuco», estaría concluido al 100 %. En ese sentido, informó que en una reunión con representantes del Ministerio del Ambiente (Minam), desarrollada este viernes, se exhortó a dicha entidad a cumplir con su compromiso de entrega urgente del relleno sanitario, a más tardar este 16 de enero; así como a disponer el cierre definitivo de las celdas transitorias, a fin de evitar nuevos pasivos ambientales.

El representante de la Defensoría del Pueblo recordó que en 2018, la institución intervino ante la grave contaminación del río Huallaga ocasionada por el botadero La Muyuna, que dio lugar a que el Ministerio del Ambiente declare en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Rupa Rupa y encargó a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, con el acompañamiento técnico del Minam, la elaboración y ejecución de un plan de acción que contemplaba la habilitación de una celda transitoria como solución provisional en tanto se concrete la infraestructura definitiva de disposición final de residuos sólidos.

Finalmente, precisó que la prolongación indebida de una infraestructura concebida como temporal desnaturaliza la finalidad de la declaratoria de emergencia ambiental y contraviene los Principios de Prevención, Responsabilidad y Sostenibilidad Ambiental, previstos en la Ley 28611, Ley General del Ambiente, configurando un incumplimiento de las obligaciones asumidas por las entidades competentes, particularmente del sector ambiental y del gobierno local, por lo que hizo un llamado a que se adopten acciones inmediatas de protección de la salud de la población, la paz social y la preservación del ambiente, evitando la profundización del conflicto social existente.