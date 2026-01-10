Sismo sacude Perú en la mañana de HOY: AQUÍ la magnitud y el epicentro sentido este sábado, 10 de enero

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce las últimas noticias sobre el último sismo que remeció el Perú en la mañana de este sábado, 10 de enero: la magnitud, el epicentro, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Temblor HOY en Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

Una vez más el país se ve sorprendido por un nuevo sismo, ¡en menos de 24 horas! Como se recuerda, en la tarde del 9 de enero, un movimiento telúrico de magnitud 5.3 se registró a 27 kilómetros al sur de Palpa, en el departamento de Ica, pero esta vez, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, la actividad sísmica ocurrió al promediar las 10:44 a.m. de este sábado, pero al sur del Perú.

¿Dónde se sintió el temblor? Pues bien, de acuerdo a lo revelado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el temblor de magnitud 3.5 de hoy se registró a 12 kilómetros al sur del distrito de Vitor, en el departamento de Arequipa, con una profundidad de 37 kilómetros y un nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0024

Fecha y Hora Local: 10/01/2026 10:44:53

Magnitud: 3.5

Profundidad: 37km

Latitud: -16.57

Longitud: -71.94

Intensidad: II-III Vitor

Referencia: 12 km al S de Vitor, Arequipa - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 10, 2026

Epicentro del sismo sentido este sábado

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI publicó el boletín informativo en el que refirió que el movimiento telúrico registrado esta mañana del 10 de enero tuvo como epicentro el continente, con una latitud de -16.57 y longitud de -71.94 grados.

En ese marco, exhorta a la ciudadanía a mantener la calma en todo momento, evaluar la situación y ayudar a los demás. Asimismo, les recuerda tener lista su mochila de emergencias para afrontar un evento similar u otro desastre natural en el país. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo en Arequipa.

Epicentro del sismo sentido en Arequipa este 10 de enero.





Noticia en desarrollo...