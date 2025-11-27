¡Atención! Sedapal revela qué distritos se verán afectados con el corte de agua el viernes, 28 de noviembre

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reporta, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte de agua programado para este viernes, 28 de noviembre. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

¡Hasta por 10 horas sin agua! La empresa estatal que la interrupción temporal del servicio de agua potable se debe a los trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios que realizará en distintos puntos de Lima Metropolitana. Por ello, el corte se prolongará por un determinado tiempo.

Asimismo, en su reporte, Sedapal anuncia que si el usuario se percata de que pasadas las horas no vuelve el agua a su hogar, no duden en comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo. A continuación te revelamos los distritos que se verán afectados para que juntes agua desde ya.

Sin agua en San Miguel

Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Miramar. Cuadrante: Asoc. de Viv. San Juan Masías, Asoc. de Viv. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga m2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros. Asoc. de Viv. San Juan Masías, Asoc. de Viv. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 2da y 3ra etapa. Cuadrante: Av. Libertad, Av. C. Vallejo, Av. J. Gálvez, Av. Los Insurgentes, Av. La Marina, Av. Los Patriotas, Av. A. Razuri.

Empalmes de tubería. Sector 45.

También se especifica que la medida en este distrito de San Miguel será por trabajos de empalmes en la red.

Interrupción del servicio en Puente Piedra

Áreas afectadas: A.H. Laderas de Chillón 2da y 3ra Explanada, A.H. Laderas de Chillón 3ra Explanada Mz. Y-1, A.H. Laderas de Chillón Mz. A-3, Asoc. Viv. Villa Elvira de Chillón, Asoc. Laderas de Chillón, Asoc. Pecuaria Valle Sagrado, P.J. Laderas de Chillón, P.J. Laderas de Chillón 1ra Explanada.

A.H. Laderas de Chillón 2da y 3ra Explanada, A.H. Laderas de Chillón 3ra Explanada Mz. Y-1, A.H. Laderas de Chillón Mz. A-3, Asoc. Viv. Villa Elvira de Chillón, Asoc. Laderas de Chillón, Asoc. Pecuaria Valle Sagrado, P.J. Laderas de Chillón, P.J. Laderas de Chillón 1ra Explanada. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 369.

Recomendaciones ante el corte de agua

Sedapal aconseja a los usuarios a prepararse ante el anuncio de corte de agua para este jueves. Algunos de sus consejos es almacenar este recurso hídrico en recipientes limpios y bien cerrados, usar el agua de manera racional (priorizando beber y cocinar), y cerrar los grifos cuando no se usan.

Así que tras el reporte de la empresa estatal Sedapal de que al menos dos distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua mañana, se exhorta mantener la calma y comprender que la medida será temporal por trabajos de mantenimiento en la red.