SMP: Extorsionadores atacan a balazos fachada de centro recreacional dejando dos heridos

Cientos de vecinos de San Martín de Porres vieron como un día de diversión y esparcimiento se convertía en una verdadera pesadilla. Esta vez, el local recreacional Villa Carmencita en San Martín de Porres fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores en medio de una presentación musical dejando dos heridos.

Desde hace varios días, dicho establecimiento anunció un espectáculo musical con la presencia de diversas artistas y orquestas. De acuerdo a los primeros reportes obtenidos por la Policía Nacional, dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta la fechada atacándola a balazos sin reparo alguno.

Los proyectiles alcanzaron a uno de los agentes de seguridad por lo que estos respondieron al ataque generando un enfrentamiento. Otra mujer también resultó herida producto de esta lamentable balacera en San Martín de Porres.

Pese a este hecho, diversos asistentes señalaron que el show continuó e incluso los organizadores no dejaron salir al público quienes solo buscaban ponerse a buen recaudo. Tras ello, efectivos de la comisaría de Laura Caller llegaron al establecimiento para iniciar con las investigaciones de rigor.

Exitosa pudo conocer que uno de los heridos fue identificado como Edgar Elías Huaman Quispe quien fue llevado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, junto con la otra mujer herida.

No sería el primer ataque

Nuestro medio conversó con algunas personas que disfrutaban de este show para conocer mayores detalles del mismo. Una de ellas señaló que todo iba con normalidad hasta que escucharon los disparos por lo que la orquesta que se encontraba en el escenario en ese momento dejó de tocar.

"Hay dos heridos. Es lo que sabemos todos. Ya no estaban dejando a entrar a nadie (luego del ataque)", indicó una asistente.

La mujer también confirmó que los dueños del establecimiento impidieron la salida de la gente, pero también el ingreso de cualquier otro. Además, Exitosa pudo conocer que esta no sería la primera vez que sufren un ataque similar, pues en el verano del año anterior sucedió un hecho similar.

Agentes de la PNP señalaron que el caso responde a un presunto caso de extorsión, pues los dueños se habían opuesto al pago de cupos exigido por una banda criminal.

