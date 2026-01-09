Jairo Concha: Expareja del futbolista le pide disculpas por comentarios sobre su orientación sexual

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jairo Concha volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que su expareja, Débora Goytizolo, pidiera disculpas públicas por comentarios sobre su orientación sexual. La madre de su hijo reconoció que los mensajes en redes sociales generaron malentendidos y que no era el medio adecuado para tratar ciertos temas.

¿Qué dijo la expareja de Jairo Concha?

Todo empezó cuando Débora Goytizolo compartió en sus redes comentarios cuestionando el rol de Jairo Concha como padre y acusándolo de priorizar su vida personal sobre la salud de su hijo. Además, mencionó un intento de reducir la pensión alimenticia, asegurando contar con pruebas para sustentar sus afirmaciones.

"La conciliación es de mutuo acuerdo, y en ningún momento fui informada previamente de esta intención, aun sabiendo que me encuentro en una situación de vulnerabilidad debido al estado de salud de nuestro hijo", publicó Débora Goytizolo.

La publicación fue interpretada como un señalamiento directo al futbolista, quien respondió mediante carta notarial, lo que llevó a que la expareja emitiera su comunicado de disculpas el jueves 8 de enero.

Expareja de Jairo Concha le pide disculpas

En el texto, Débora Goytizolo explicó que su mensaje inicial obedeció a "la información, percepción y circunstancias existentes al momento" y que no implicaba reconocimiento de falsedad, dolo o mala fe. Tras esto, retiró el contenido de las redes sociales y aclaró:

"Ofrezco disculpas al señor Jairo Concha Gonzales por haber utilizado un medio de carácter público para la difusión del referido contenido, así como por cualquier interpretación o alcance que dicha publicación haya podido generar".

La expareja de Jairo Concha también añadió: "Ofrezco disculpas por cualquier manifestación que pudiera haber sido interpretada como burla, mofa o alusión a su orientación o sexualidad, precisándose que dicha condición no ha sido ni será materia de valoración, cuestionamiento o referencia de mi parte".

Asimismo, dejó en claro que no realizará más comentarios públicos sobre el futbolista y que cualquier asunto relacionado con su hijo será gestionado únicamente por vías legales y administrativas, priorizando el interés superior del menor.

Jairo Concha y su expareja van por lo legal

La expareja de Jairo Concha reiteró que cumplirá con lo solicitado en la carta notarial y que el proceso relacionado con la crianza y bienestar de su hijo se manejará conforme a la ley.

Con esto, ambos dejarán que la disputa continúe solo en los espacios legales correspondientes, evitando exponer más la vida privada del jugador en medios y redes sociales.

"Cualquier aspecto relacionado con mi hijo será canalizado exclusivamente a través de las vías legales, administrativas o judiciales que correspondan, priorizando en todo momento el interés superior del niño, conforme al marco normativo vigente", añadió Débora Goytizolo.

Con este comunicado, Débora Goytizolo pone fin a la polémica pública, dejando claras sus disculpas y aclaraciones hacia Jairo Concha, marcando un punto de cierre en la exposición mediática de asuntos familiares.