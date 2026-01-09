Fuerte sismo de 5.3 se registró HOY, viernes 9 de enero: Conoce AQUÍ el epicentro y detalles del temblor

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó un sismo durante la tarde de este viernes 9 de enero de magnitud 5.3 alertando a la ciudadanía por los largos segundos del movimiento telúrico. Conoce aquí los detalles de este sismo.

Sismo con epicentro en Ica

Un fuerte sismo alertó a la ciudadanía peruana tras el reciente movimiento telúrico con magnitud 5.3 que se registró alrededor de las 16:36 de la tarde de este viernes 9 de enero.

El temblor ocurrió a los 27 kilómetros al sur del distrito de Palpa, en la provincia de Palpa, departamento de Ica, tal como indica el reporte del Censis.

Entre los otros parámetros del sismo se registra una profundidad de 48 kilómetros y alcanzó una intensidad tipo III-IV Palpa, según la escala de Mercalli. El monitoreo del temblor refirió una latitud -14.76 y una longitud -75.27.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0023

Fecha y Hora Local: 09/01/2026 16:36:54

Magnitud: 5.3

Profundidad: 48km

Latitud: -14.76

Longitud: -75.27

Intensidad: III-IV Palpa

Referencia: 27 km al S de Palpa, Palpa - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 9, 2026

Según el boletín informativo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI se precisó que el sismo registrado durante la tarde de este jueves tuvo como epicentro el distrito de Changuillo, en Nasca.

Reporte COEN-Indeci, 9 de enero, sismo 5.3

Siguiendo los parámetros sísmicos, el rango de magnitud del temblor esta colocado dentro del nivel amarillo, el cual refiere a que se trata de un movimiento telúrico entre 4.5 y 5.9 que no refiere un peligro mayor.

No genera tsunami en el litoral peruano

De acuerdo al reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú el reciente sismo registrado en Ica no ha generado alerta de tsunami en el litoral peruano.

#ÚltimoSismo

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 01-2026-1

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 27 KM AL S DE PALPA, PALPA - ICA pic.twitter.com/LeDQJNdqjv — Hidrografía Perú (@DHN_peru) January 9, 2026

El COEN-Indeci señaló que el sismo de magnitud 5.3 ha sido percibido entre leve y moderado por la población. En ese sentido, el órgano señaló que se ha iniciado el monitoreo en zonas vulnerables.

¿Qué hacer ante un sismo?

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Por ello, la primera recomendación de los principales organismos de prevención del país precisan que ante la ocurrencia de sismo se debe conservar la calma en todo momento para poder evaluar la situación y brindar apoyo a los que están a nuestro alrededor.

Como medida complementaria, se recomienda tener a la mano la mochila para emergencias con agua, alimentos no perecibles, linterna y radio portátil, así como evitar el uso de ascensores durante y después de un sismo.

De encontrarse al interior de un establecimiento, se recomienda mantenerse alejado de las ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.