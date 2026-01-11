JEE declara improcedente candidatura de Mario Vizcarra como senador por Perú Primero

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró improcedente la candidatura a la próxima Cámara de Senadores de Mario Enrique Vizcarra Cornejo, debido a un serie de observaciones que podrían ser ratificadas o desestimadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en una apelación a instancia definitiva.

Este nuevo revés para el hermano del condenado expresidente Martín Vizcarra Cornejo se da en un contexto donde su candidatura presidencial también se encuentra en el limbo, debido a que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas que fueron presentadas en su contra. Si bien es cierto que el JNE accedió a su recurso de apelación para que presente sus descargos, de no ser suficientes, su participación en las elecciones generales pasará a la historia.

Fundamentos del JEE

De acuerdo con la resolución publicada este domingo 11 de enero, hay tres valoraciones que realizó el JEE Lima Centro 2 para dejar fuera de carrera electoral a Mario Vizcarra Cornejo, siendo la más grave de todas, la sentencia firme en su contra por el delito de peculado, figura que es "irreversible de subsanar" según el artículo 113, literal h) de la Ley Orgánica de Elecciones - Ley N.º 26859.

En ese sentido, el dispositivo remarca que no pueden postular a cargos de elección popular quienes hayan sido condenados en calidad de autores o cómplices por delitos dolosos, aunque hayan sido rehabilitados. Cabe señalar que, esta restricción se enmarca en el artículo 34-A de la Constitución.

Citando al artículo de la Carta Magna, señala que para ser parte de la administración pública, el aspirante a funcionario público debe cumplir con los principios de probidad e idoneidad. Bajo este parámetro, solamente el JNE podrá revertir la suerte de la actual cabeza de Perú Primero. Es importante señalar que, la resolución también excluye de la lista de candidatos a la ciudadana Adela Yrene Córdova Alcarazo, quien tenía el número 20 en la nómina.

(Noticia en desarrollo...)