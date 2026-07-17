Fiestas Patrias: Estos son los 5 destinos favoritos para disfrutar del feriado largo

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Viajes y turismo

Ya se vienen las Fiestas Patrias y medio Perú está armando el plan para sacarle el jugo al feriado largo. La gente está como loca buscando sitios con naturaleza, full aventura, su toque de cultura y, obvio, una buena oferta gastronómica para salir de la rutina y desconectar un par de días.

Destinos favoritos por Fiestas Patrias

Si te preguntas a dónde apunta la gente para este feriado largo, redBus soltó el dato: Huaraz, Oxapampa, Chiclayo, Arequipa y Huancayo son los destinos más buscados. Prácticamente se han consolidado como los puntos clave para escaparse de Lima y pasar el fin de semana.

Al ser una de las fechas donde medio mundo sale de viaje, la clave absoluta es armar tu plan con tiempo para que no te ganen con los mejores horarios, encuentres tarifas amigables con el bolsillo y consigas el bus perfecto sin sufrir a última hora.

Estos son los cinco destinos que vienen captando mayor interés:

Huaraz: Para quienes buscan aventura y paisajes naturales, Huaraz es una de las mejores opciones. Sus imponentes nevados, lagunas de color turquesa y la cercanía al Parque Nacional Huascarán lo convierten en un destino ideal para realizar trekking, senderismo y actividades al aire libre.

Para quienes buscan aventura y paisajes naturales, Huaraz es una de las mejores opciones. Sus imponentes nevados, lagunas de color turquesa y la cercanía al Parque Nacional Huascarán lo convierten en un destino ideal para realizar trekking, senderismo y actividades al aire libre. Oxapampa: Este destino es perfecto para quienes quieren desconectarse y disfrutar de la naturaleza. Rodeada de bosques, cataratas y áreas protegidas, la ciudad combina su herencia austro alemana con una reconocida tradición cafetalera, artesanías y experiencias de ecoturismo.

Este destino es perfecto para quienes quieren desconectarse y disfrutar de la naturaleza. Rodeada de bosques, cataratas y áreas protegidas, la ciudad combina su herencia austro alemana con una reconocida tradición cafetalera, artesanías y experiencias de ecoturismo. Chiclayo: La ciudad norteña destaca por su historia y su gastronomía. Los visitantes pueden recorrer importantes atractivos arqueológicos como el Museo Tumbas Reales de Sipán y disfrutar de platos tradicionales que forman parte de la identidad del norte peruano.

La ciudad norteña destaca por su historia y su gastronomía. Los visitantes pueden recorrer importantes atractivos arqueológicos como el Museo Tumbas Reales de Sipán y disfrutar de platos tradicionales que forman parte de la identidad del norte peruano. Arequipa: La Ciudad Blanca continúa siendo una de las favoritas por su arquitectura colonial, su variada gastronomía y atractivos turísticos como el Monasterio de Santa Catalina y el Valle del Colca. Es una alternativa ideal para disfrutar de un viaje cultural y gastronómico.

La Ciudad Blanca continúa siendo una de las favoritas por su arquitectura colonial, su variada gastronomía y atractivos turísticos como el Monasterio de Santa Catalina y el Valle del Colca. Es una alternativa ideal para disfrutar de un viaje cultural y gastronómico. Huancayo: Para quienes buscan una experiencia diferente, Huancayo ofrece costumbres tradicionales, mercados artesanales, paisajes andinos y lugares turísticos como Torre Torre y el Convento de Ocopa.

Viaja libre de estrés este feriado largo comprando tus pasajes ya mismo, comparando servicios, revisando las fijas que dejan otros viajeros y subiendo al bus rápido con tu pasaje digital en el celular.

Por si fuera poco, hay plataformas que están soltando promociones especiales por el mes patrio, con súper descuentos en varias rutas, beneficios si es tu primera compra y ofertas fijas en pasajes de ida y vuelta para que no tengas excusa de quedarte en casa.

Así que ya sabes, estas Fiestas Patrias son la excusa perfecta para armar maletas y descubrir el Perú, teniendo a Huaraz, Oxapampa, Chiclayo, Arequipa y Huancayo como el top 5 indiscutible gracias a su combinación brutal de naturaleza, cultura, aventura y, obvio, ¡una gastronomía que enamora!