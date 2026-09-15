Camino al Balón de Oro: DT del Barcelona apuesta por Lamine Yamal para el galardón

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hansi Flick, director técnico del FC Barcelona, defendió públicamente la postura asumida por Lamine Yamal, quien se perfil como uno de los candidatos para adjudicarse el próximo Balón de Oro. El estratega germano abordó el tema durante la conferencia de prensa previa al compromiso correspondiente a la sexta jornada de LaLiga, donde se medirá fuerzas frente al Racing.

Respaldo técnico ante la ambición de Lamine Yamal

El técnico alemán fijó su postura frente a las palabras del extremo catalán, quien expresó su deseo de adjudicarse el galardón individual impulsado por los títulos colectivos y reconocimientos obtenidos durante la última temporada. Flick reconoció el mérito deportivo de su dirigido, aunque mantuvo una mirada cauta respecto a la exigencia competencia que rodea a este tipo de premiaciones en el balompié internacional.

"Si su opinión es que se merece el Balón de Oro, yo también lo creo. Es un jugador excepcional, aunque hay muchos jugadores de primer nivel que también lo pueden ganar, por lo que no va a ser fácil. Estaré contento cuando se haya acabado el Balón de Oro", señaló.

Pese a admitir inicialmente que hubiese preferido una postura más reservada por parte del futbolista, Flick valoró la honestidad del atacante de Mataró y ratificó que mantendrá su respaldo absoluto hacia la joven estrella de la plantilla. El DT resaltó que la autoconfianza mostrada fuera de las canchas se traduce directamente en un rendimiento determinante cada vez que salta al campo de juego.

"Es un jugador joven y también he dicho que es sincero y tiene confianza en él mismo. También muestra esa confianza en sí mismo en el césped y eso es importante para nosotros. Todos queremos que siga jugando como lo está haciendo. Le voy a apoyar porque es increíble tener un jugador así", añadió.

💎 Flick reacciona a las palabras de LAMINE YAMAL sobre el Balón de Oro: "Está siendo honesto y tiene autoconfianza. Lo apoyaré, por supuesto" pic.twitter.com/QzcomV2UaR — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 15, 2026

Planes institucionales y la mirada sobre el futuro del Spotify Camp Nou

Por otro lado, durante la conferencia el entrenador abordó temas de relevancia institucional para el club. Flick expresó su satisfacción tras confirmar la elección del Spotify Camp Nou como la sede oficial que albergará la final de la UEFA Champions League en la edición de 2029.

"Estaré en el Camp Nou al 100%, aunque no sé si lo haré como aficionado o entrenador. Ahora estoy disfrutando aquí, en el Barcelona, que es un equipo fantástico pero no sé que puede pasar en el futuro", detalló.

En ese sentido, Lamine Yamal cuenta con el aval y la orientación de Hansi Flick para afrontar la presión mediática que rodea la disputa del Balón de Oro, consolidándose como la principal figura del proyecto deportivo del FC Barcelona en el panorama nacional e internacional.