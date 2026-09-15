Sale a la luz la verdadera razón por la que Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico entre Alianza Lima y Universitario dejó de todo, desde goles y errores hasta bronca y bastante bulla en redes sociales. Esta vez, Mr. Peet quedó en el centro de los comentarios por su reacción al gol de Lisandro Alzugaray, pero luego se conoció por qué el periodista suele narrar los partidos del club íntimo en la Liga 1.

¿Por qué Mr. Peet narra a Alianza Lima?

Luego del triunfo agónico de Universitario sobre Alianza Lima, varios hinchas cremas cuestionaron la manera en que Mr. Peet relató el gol de Lisandro Alzugaray. En redes sociales, algunos usuarios aseguraron que el narrador había demorado en celebrar la anotación y hasta pusieron en duda su imparcialidad.

Pero, mientras la discusión crecía, Diego Rebagliati soltó un dato que ayudó a entender cómo se arma la transmisión de los partidos de la Liga 1. Durante el programa Fútbol Satélite, el panelista explicó que los clubes también meten su cuchara en la elección de los narradores cuando juegan como locales.

Según contó Rebagliati, Alianza Lima pide que Mr. Peet esté a cargo de sus transmisiones como local, mientras que Universitario hace lo propio con José Carvallo, exarquero y reconocido hincha crema.

"Peter es un narrador partidario, yo no me voy a poner a comentar a estas alturas lo que él hace. Cuando Alianza es local lo hace él, cuando la 'U' es local va José Carvallo, y así lo han pedido los clubes, así lo 'recontra' piden. Cuando Alianza es local, si pudiera Alianza pondría cinco comentaristas de Alianza; y la 'U' igual. No sabés la presión que hay", explicó.

La revelación generó sorpresa en Óscar Del Portal, quien quiso saber hasta dónde llegaba la influencia de los equipos en este tema. Rebagliati fue todavía más claro y aseguró que los clubes pueden llegar a presionar para evitar que determinados periodistas participen en sus partidos.

"Los clubes no sabes lo que jod*n por eso. No querían que vaya Gustavo Peralta, por ejemplo", afirmó. Es decir, La presencia de Mr. Peet en los partidos de Alianza Lima no sería casualidad, pues el propio club pide que narre sus encuentros como local.

Kevin Pacheco salió en defensa de Mr. Peet

En medio de la polémica por el relato del gol de Alzugaray, Kevin Pacheco también se refirió al caso y salió en defensa de Mr. Peet. Para el periodista, la reacción del narrador no tuvo que ver con que Universitario marcara, sino con el error que protagonizó Alejandro Duarte.

"A mí no me gusta hacer periodismo de periodistas para nada. Pero sí tengo que señalar que la expresión, conociendo además a Peter, no es la expresión de la incomodidad porque le meten gol a Alianza o porque anota la 'U'. Es como lamento de lo que le sucede a un arquero, la jugada", señaló.

Así quedó más claro por qué Mr. Peet narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1. Según Diego Rebagliati, el propio club íntimo pide que él esté en las transmisiones cuando juega como local, algo que se conoció tras la polémica por su relato en el clásico ante Universitario.