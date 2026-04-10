¿Visitas Ica? Conoce este lugar donde puedes pasear en camellos y vivir una experiencia diferente en el desierto

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Viajes y turismo

El desierto de Ica no solo es Huacachina. Cerca de la ciudad, un parque temático se ha vuelto el favorito de los que quieren otra cosa: pasear en camellos y pasar el día en la arena. Es una opción buena para turistas y locales que quieren vivir una experiencia fuera de lo común.

Dromedarios en el desierto de Ica

Ubicado en el kilómetro 257 de la Panamericana Sur, este parque temático se luce con una experiencia total para los visitantes. Desde la entrada, todos pueden recorrer las zonas y sumarse a las actividades para todas las edades.

La atracción principal es pasear sobre dromedarios, una experiencia rarísima en el país que te deja ver el desierto con otros ojos. Este tramo se ha posicionado como el momento favorito y más buscado por todos los que se dan una vuelta por ahí.

Dentro del complejo también se encuentra un espacio dedicado a las fotos temáticas, donde los visitantes pueden utilizar vestimenta especial como túnicas y turbantes. Esta propuesta busca complementar la visita con una experiencia visual distinta en medio del desierto.

El lugar está diseñado para que los asistentes puedan registrar su paso por el parque mientras disfrutan del entorno y las actividades disponibles.

Parque con muchas actividades

Además del paseo en dromedarios, el parque ofrece piscinas con tobognes, juegos y diversas zonas recreativas. También cuenta con cuatrimotos para quienes buscan mayor adrenalina, así como una minigranja y espacios de descanso.

El complejo dispone de restaurantes y servicios básicos, lo que permite que los visitantes puedan permanecer varias horas disfrutando de todas las actividades sin necesidad de salir del lugar.

¿Cuánto cuesta visitar el lugar?

Dromedarius se ha consolidado como una opción diferente dentro de la oferta turística de la región, especialmente para quienes ya han visitado destinos como la Huacachina y buscan nuevas experiencias en el desierto.

Con actividades variadas y un entorno diseñado para el entretenimiento, este parque temático se suma a las alternativas para quienes desean explorar otra cara de Ica.

Sobre los precios, la entrada de adultos vale 50 soles y la de niños 30 soles. Pasear en dromedario te sale unos 35 soles, aparte de la vestimenta para las fotos que está 15 soles. Puedes ir de miércoles a domingo, abren a las 9:30 a. m. y atienden hasta las 6:00 p. m.

Este lugar se luce como una opción para los que van a Ica y buscan algo distinto en el desierto, mezclando paseos en camellos, juegos y rincones temáticos bien instagrameables para pasear.