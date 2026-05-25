Querido cantante se DECLARA gay luego de 14 años de matrimonio con reconocida actriz

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 25/05/2026
El reconocido vocalista sorprendió al mundo musical, luego de declarar abiertamente su orientación sexual tras catorce años de matrimonio. Este anuncio marca un nuevo punto de partida en la vida del intérprete, quien a través de sus composiciones musicales pudo canalizar sus luchas internas.
Un proceso de sanación personal
Según Univision, el artista explicó que ocultar su identidad le generó un profundo malestar durante mucho tiempo. Además reconoció que su música fue un reflejo de esa batalla silenciosa, donde la depresión y la educación religiosa limitaban su verdadera libertad personal.
"He pasado mucho tiempo procesando estos sentimientos y sentí la necesidad de ser honesto para evitar que la situación afectara negativamente a mis seres queridos", afirmó el músico.
La confesión de Caleb Shomo busca cerrar un ciclo de angustia dentro de su vida. Al compartir su verdad, el intérprete de rock espera encontrar finalmente la paz que le fue esquiva durante años, permitiendo que su autenticidad guíe su vida privada y su futuro desarrollo artístico próximamente.
El músico también destacó que este paso era indispensable para su salud mental. Tras años de luchar contra inseguridades personales, Shomo busca ahora una estabilidad emocional necesaria, enfocándose en su autenticidad como herramienta fundamental para conectar mejor con su audiencia y su carrera.
La respuesta de su esposa
La actriz Fleur Shomo, conocida por su papel en la serie The Pitt, reaccionó ante la noticia con una honestidad que conmovió a sus seguidores. Ella describió este proceso de ruptura como una experiencia profundamente dolorosa, admitiendo que resulta ser muy desorientador para ambos.
"Mi intención es seguir amando, protegiedo y apoyando a Caleb, señalando que su bienestar sigue siendo una prioridad para mí", manifestó la actriz.
A pesar de la separación, Fleur enfatizó que mantiene un fuerte compromiso hacia su expareja. Ella reconoció el enorme desafío emocional que implica ofrecer respaldo total a alguien mientras atraviesa la compleja pérdida de una relación construida durante más de una década juntos.
Esta situación generó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos fanáticos han expresado su apoyo a la pareja, resaltando la madurez con la que han manejado un cambio tan drástico. La transparencia de ambos ha sido vista como un gesto de respeto mutuo.
Este caso ha captado la atención global, no solo por la fama de los involucrados, sino por el respeto mutuo mostrado en su separación. La valentía de Caleb Shomo al declarar su orientación y la madurez de Fleur Shomo reflejan una historia humana sumamente compleja.