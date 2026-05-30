'Colágeno' de Laura Spoya explica por qué invitó a salir a Valentino: "Le gente no mide sus palabras"

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sebastián Gálvez rompió su silencio. Luego de ser vinculado con Valentino Palacios, el saliente de Laura Spoya conversó con una reportera de 'Magaly TV, la firme' y explicó el motivo por el que invitó a salir al tiktoker. Además, aclaró que esta situación que está atravesando lo afecta bastante y pidió a la gente que no haga conjeturas apresuradas.

¿Por qué Sebastián invitó a salir a Valentino?

En la más reciente edición del programa de espectáculos de ATV, mostraron las conversaciones entre una reportera y Sebastián. La periodista le preguntó directamente sobre las declaraciones que Valentino hizo en el pódcast 'La Manada' hace unos días y él respondió de forma directa, explicando el contexto de la conversación.

"Fue el año pasado e invité a varios amigos de 'Esto es Guerra' cuando fui a visitarlos, tanto a producción como a algunos guerreros (...), pero sí estoy recibiendo comentarios en redes que nada que ver. La gente de verdad no mide sus palabras ", indicó.

Asimismo, cuando fue consultado sobre la finalidad de las invitaciones y si tiene un interés especial en Valentino, Sebastián aclaró que está cansado de las preguntas con doble sentido y que nunca tuvo intención de exponerse públicamente.

"Eso también fue parte de la broma de él. Como te digo, invité a un grupo en general. No me hagas preguntas con doble sentido porque no vienen al caso", sentenció.