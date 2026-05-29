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Avanzan las investigaciones

Fiscalía confirma hallazgo de los restos de Zoila Castillo, madre que desapareció con su hijo de 6 años

Los hallazgos realizados por la Fiscalía permitieron ubicar los restos de Zoila Castillo, la madre que desapareció junto a su hijo de 6 años, caso que continúa siendo investigado por las autoridades.

Fiscalía confirma hallazgo de los restos de Zoila Castillo, madre que desapareci
Fiscalía confirma hallazgo de los restos de Zoila Castillo, madre que desapareci Foto: Latina.

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/05/2026

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Hoy 29 de mayo, la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, en la región San Martín, confirmó el hallazgo de los restos de Zoila Castillo Chanduco, la madre que desapareció junto a su hijo de 6 años el pasado 16 de mayo en Tarapoto.

Hallazgos del cuerpo de la madre

Durante las diligencias realizadas en la camioneta de Alexis Alcántara, investigado por la muerte de un niño de seis años y la desaparición de Zoila Castillo, madre del menor, las autoridades detectaron rastros de sangre en el vehículo.

Mediante una prueba de luminol, agentes de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas confirmaron la presencia de estos fluidos, aunque aún está pendiente determinar si pertenecen a la mujer desaparecida o al menor fallecido.

Asimismo, la Policía encontró prendas de vestir de Zoila Castillo en la vivienda del sospechoso, ubicada en La Molina. Se presume que serían las mismas que llevaba puestas en las imágenes captadas por cámaras de seguridad en San Martín.

Hallazgo del cuerpo del menor y nuevas líneas de investigación

La situación se agravó días después de la denuncia de la familia, cuando las autoridades hallaron el cuerpo de un niño en una zona rural de Uchiza, en Tocache. El cadáver presentaba signos de violencia y características similares a las del menor desaparecido.

La Policía informó que aún se esperan los resultados de las pericias forenses y de ADN para confirmar su identidad. Sin embargo, tanto las autoridades como los familiares de Zoila Castillo señalaron que la ropa encontrada coincidía con la que usaba el niño.

¿Quién es el culpable?

Hace unos días, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el distrito de Jesús María a Alexis Alcántara Tellería (42), principal sospechoso en el caso de la desaparición de Zoila Castillo y su hijo de 6 años. Ambos habían viajado a Tarapoto, en la región San Martín, y fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de mayo

Además, se reportó que el detenido fue la última persona es estar con Zoila Castillo y su hijo antes de que desaparecieran.

Sobre Alcántara pesa una orden de detención preliminar por siete días emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, debido a que es investigado como presunto responsable del delito de homicidio del menor y desaparición, ahora presunto homicidio, de la madre.

Las diligencias continúan a cargo de la Policía y el Ministerio Público. Además, el reciente hallazgo de rastros de sangre en la camioneta de Alcántara constituye un elemento relevante para la investigación, por lo que las pericias correspondientes serán determinantes para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades del caso.

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