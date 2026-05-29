Francisco Diez-Canseco rechaza respaldar a Keiko Fujimori ante segunda vuelta: "No cumple su palabra"

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El excandidato presidencial Francisco Diez-Canseco ha mostrado su negativa de darle su respaldo político a Keiko Fujimori ante la segunda vuelta. Según el dirigente, esta decisión responde a una desconfianza debido a experiencias previas en donde los compromisos de la lideresa naranja no fueron cumplidos en su momento.

El antecedente de 2016 y los acuerdos incumplidos

Mediante declaraciones a Exitosa, Francisco Diez-Canseco detalló que durante la segunda vuelta del 2016, brindó su respaldo a la candidata fujimorista bajo condiciones claras. Su principal acuerdo consistió en la creación de una instancia de fiscalización denominada Consejo Nacional de Moral Pública, la cual prometía cambios en las instituciones.

"Apoyé a Keiko porque pensé que iba a cumplir con su palabra", declaró.

Según el dirigente, tras finalizar las elecciones, el compromiso fue echado para atrás por el entorno de Fujimori. Explicó que al solicitar la implementación del proyecto, recibió una respuesta negativa por parte de Fuerza Popular, donde frustró completamente sus expectativas de trabajo conjunto.

El político recordó que el diálogo fue directo y se centró exclusivamente en la viabilidad de la institución. Al no darse, sintió que el partido naranja no cumplió con sus palabras, detallando que las promesas electorales deben mantenerse como un eje fundamental de la ética dentro de la gestión pública.

Jenny Vilcatoma, en su rol como presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso, fue la encargada de comunicarle que la propuesta del Consejo Nacional de Moral Pública no procedería, recordando que ese comunicado se dio en agosto del 2016.

"No va (el proyecto)", indicó.

Propuestas técnicas frente a la corrupción política

El objetivo del proyecto era implementar un sistema de control externo que pueda combatir la corrupción de instituciones fundamentales del Estado. para combatir la corrupción en instituciones críticas del Estado. Según el excandidato, esta iniciativa buscaba reflejar modelos de vigilancia que fueron exitosos en territorios como Singapur y Hong Kong, garantizando mayor transparencia a nivel nacional.

Este mecanismo pretendía intervenir en las instancias más cuestionadas del sistema judicial, policial y fiscal. El dirigente enfatizó que la falta de voluntad política impidió avanzar con esta reforma, dejando el proyecto archivado sin considerar los beneficios que aportaría a la gobernabilidad democrática del país.

La propuesta técnica era ambiciosa al buscar una fiscalización independiente. La idea principal radicaba en seleccionar a personas intachables mediante votación popular. Según el excandidato, esto permitiría que la ciudadanía se involucre activamente en la lucha frontal contra los actos ilícitos en las altas esferas estatales.