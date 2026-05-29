'Chibolo' de Laura Spoya al borde del llanto tras ser vinculado con Valentino: "Ya es demasiado, no sé..."

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sebastián Gálvez, quien se hizo conocido por ser el 'colágeno' de Laura Spoya, está enfrentando su primera crisis mediática tras ser vinculado sentimentalmente con Valentino Palacios. Luego de que el tiktoker mostrara chats donde Sebastián lo invita a una discoteca un jueves, el joven salió a defenderse a través de redes sociales y, al borde de las lágrimas, dijo que no entiende por qué hay tanto odio hacia él.

Chibolo de Laura casi llora tras ser vinculado con Valentino

A través de sus historias de Instagram, Sebastián aseguró que ser vinculado con el creador de contenido lo ha afectado en varios aspectos de su vida. También aclaró que las conversaciones han sido sacadas de contexto y no entiende por qué tienen que sacar esos chats justamente ahora que ha hecho pública su relación con Laura.

" Me está perjudicando en el tema familiar, el tema laboral y especialmente con Laura. Todo ha salido fuera de contexto . No sé por qué la broma o si es parte de la joda", dijo en un inicio, visiblemente afectado y con los ojos llorosos.

En esa misma línea, reveló que se siente muy afectado por los calificativos que le pone la gente en redes sociales, pero esta última vinculación con Valentino le ha afectado especialmente, ya que siente que muchas personas están llegando a odiarlo y quieren hacerle daño.

"La gente me dice chibolo, bueno para nada, carga carreras, lo que sea, pero ya que traten de herir a una persona o de llevar el punto del odio, o lo que sea que quieran generar, dando a entender cualquier cosa, ya es demasiado ", agregó.

Finalmente, indicó que prefiere quedarse con las opiniones de las personas que sí lo aprecian y lo conocen desde hace varios años, y no con lo que se dice de él en redes sociales. "Si ustedes quieren seguir con el daño, ustedes lo ven. Me quedo tranquilo con la gente que me conoce realmente, con la gente que sabe cómo soy y que conozco hace muchos años. Eso es todo", sentenció.

Valentino expone al chibolo de Laura Spoya

La polémica comenzó cuando Valentino aseguró que Sebastián le escribió directamente por Instagram y, tiempo después, le propuso salir un jueves por la noche a un conocido bar ubicado en Miraflores. Según relató, el acercamiento no habría quedado en un simple saludo, ya que existieron varias conversaciones y mensajes posteriores que llamaron la atención de los presentes en el set.

"Él me había invitado un jueves para salir a misa (bar) por el parque Kenedy y no podía porque estaba cansada y hasta me insistió", dijo.

La reacción de Laura Spoya fue inmediata. La conductora quedó visiblemente afectada luego de que Valentino mostrara parte de los chats durante el programa. El ambiente pasó rápidamente de las bromas a la incomodidad, pues la modelo no esperaba descubrir frente a cámaras la cercanía que aparentemente existía entre ambos.

Es así que, la polémica ha puesto a Sebastián Gálvez en el centro de la atención mediática, evidenciando el impacto que pueden tener las redes sociales en la vida personal de los personajes públicos. Mientras intenta defenderse de las especulaciones, el joven apuesta por el respaldo de quienes lo conocen y confían en él.