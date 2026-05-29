Nueva especie de planta es descubierta en la selva central del Perú: conoce los detalles de este hallazgo

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva especie de planta fue identificada en la selva central del Perú durante trabajos de investigación realizados en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Este descubrimiento aporta nueva información sobre la riqueza biológica de esta zona del país y refuerza su importancia para la conservación de la biodiversidad.

El descubrimiento ocurrió mientras se implementaba una parcela permanente de monitoreo en el sector Abelino, dentro de esta área natural protegida que se encuentra bajo la administración del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Drymonia crassolobulata y su importancia en la biodiversidad peruana

Esta nueva planta Drymonia crassolobulata pertenece a la familia Gesneriaceae y fue identificada por investigadores peruanos y descrita recientemente en la revista científica Darwiniana.

La especie destaca por sus llamativas brácteas rojas y flores amarillas intensas, características que permitieron diferenciarla de otras plantas del mismo género.

El descubrimiento pone en evidencia la gran riqueza biológica de la selva central peruana, una de las regiones con mayor presencia de especies endémicas, y refuerza la importancia de su conservación.

Distribución limitada y riesgo de conservación

De acuerdo con los investigadores, esta especie posee una distribución limitada, ya que hasta el momento solo ha sido registrada en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y en las zonas de amortiguamiento del Bosque de Protección San Matías San Carlos y la Reserva Comunal Yanesha, ubicadas en la región Pasco.

Sin embargo, su conservación podría verse afectada por diversas actividades humanas que amenazan su hábitat natural. Entre los principales riesgos identificados se encuentran la deforestación, el avance de la frontera agrícola y la construcción de infraestructura vial en áreas situadas fuera de los espacios naturales protegidos.

Investigación científica y aporte al conocimiento de la flora peruana

El estudio fue desarrollado por los investigadores Rocío del Pilar Rojas Gonzáles, Rodolfo Vásquez Martínez, Jaime L. Flores Shareba y Rigoberto Rivera Camaña, vinculados a instituciones científicas como el Herbario Selva Central Oxapampa-HOXA y el Jardín Botánico de Missouri en el Perú.

Con este descubrimiento, el país suma 225 especies registradas dentro de la familia Gesneriaceae, mientras que el género Drymonia alcanza 31 especies conocidas en territorio peruano.

Áreas naturales protegidas y conservación de especies

Para el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto, este hallazgo evidencia la alta diversidad biológica del país y la importancia de fortalecer la investigación científica en ecosistemas aún poco explorados.

Finalmente, es importante recalcar que las áreas naturales protegidas cumplen un rol clave en la conservación de especies únicas, muchas de las cuales aún no han sido identificadas por la ciencia.