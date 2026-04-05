Descubre los 5 países más seguros para mujeres que viajan solas

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Viajes y turismo

Cada vez vemos a más mujeres animándose a viajar por su cuenta por todo el mundo, y es totalmente comprensible. Existen países donde la seguridad, la paz y la inclusión logran que el viaje sea mucho más disfrutable.

Costa Rica

Costa Rica es uno de los lugares más fáciles del mundo para conocer gente viajando sola, afirma Molly Gagnon, experta en viajes en solitario.

Con sus playas de ensueño como Nosara y Santa Teresa, clases de surf y yoga, y una cultura que promueve la independencia, el país centroamericano se ha convertido en un imán para mujeres que quieren explorar sin preocupaciones.

Además, ha subido al puesto 34 en el índice WPS de Mujeres, Paz y Seguridad, mostrando avances claros en inclusión y seguridad.

Para quienes visitan por primera vez, Gagnon recomienda empezar con actividades guiadas o clases grupales para conocer gente de forma natural y alojarse en hoteles boutique o casas de huéspedes con ambiente social. Así, la experiencia de viajar sola se vuelve divertida, segura y, sobre todo, muy auténtica.

Estonia

Estonia, en el norte de Europa, ocupa el puesto 11 en el índice WPS y el 24 en el índice de Paz Global. Veronika Romane, bloguera de "Aim To Discover", asegura que se sintió completamente segura recorriendo Tallin por su cuenta.

Sus calles empedradas, museos y parques naturales hacen que la ciudad sea ideal para mujeres que buscan tranquilidad y autonomía.

Vietnam

Por otro lado, Vietnam sorprende por su cultura acogedora y su seguridad relativa en comparación con sus vecinos del sudeste asiático.

Molly Gagnon destaca las interacciones espontáneas con locales y la facilidad para integrarse en tours en grupos pequeños, lo que permite vivir experiencias auténticas sin perder la independencia.

Desde navegar el delta del Mekong hasta celebrar el Tet con familias locales, Vietnam ofrece aventura y tranquilidad a partes iguales.

Uruguay

Uruguay se ha convertido en un destino top para viajeras solas en Latinoamérica. Su tranquilidad, gente acogedora y playas como Punta del Diablo lo hacen ideal para desconectarse y explorar con seguridad.

Claudia Tavani, blogger de viajes, asegura que pasear sola por Montevideo o Colonia del Sacramento le resultó una experiencia segura y relajante, perfecta para disfrutar sin estrés.

Noruega

Noruega, en cambio, ofrece un paquete completo de seguridad y naturaleza. Desde los paisajes de Lofoten hasta la vida urbana en Bodø, viajar sola aquí es fácil y placentero, según Lisa Michele Burns, fundadora de "The Wandering Lens".

Los cruceros por Svalbard y la observación de fauna ártica hacen que la sensación de bienestar y seguridad se mantenga incluso en lugares remotos.

Viajar sola puede ser una experiencia increíble y segura si se eligen los países adecuados. Costa Rica, Estonia, Vietnam, Uruguay y Noruega destacan por su seguridad, inclusión y tranquilidad, permitiendo que mujeres de todas las edades disfruten de aventuras sin riesgos innecesarios.