Ahora Nación mantendrá apoyo hacia Roberto Sánchez siempre que respete acuerdos en segunda vuelta

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El partido Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chau, ratificó su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial, pero lo hizo bajo la fórmula de un apoyo crítico y vigilante.

En entrevista con Exitosa, el vocero de la agrupación, César Holguín, subrayó que el compromiso con Juntos por el Perú está condicionado a que se respeten acuerdos claros de estabilidad política y económica desde el inicio de un eventual gobierno.

Principios del respaldo

Holguín explicó que el apoyo de la agrupación se alinea bajo principios que consideran irrenunciables: respeto a la institucionalidad democrática, lucha contra la corrupción y garantía de estabilidad monetaria.

"Confiamos en que se respete ese acuerdo y ese principio vector que se está planteando. En ese sentido, la propuesta que ha hecho Pedro Francke, como primer punto, que es mantener la estabilidad monetaria del país, es fundamental, obviamente estamos de acuerdo con eso y lo vamos a respaldar", afirmó.

El vocero reconoció que existen dudas sobre la política económica que plantea Juntos por el Perú, pero consideró razonable que Sánchez ajuste su discurso en segunda vuelta. "En segunda vuelta lo responsable era ajustar su plan", sostuvo, calificando este giro como parte de la regla política que obliga a moderar propuestas para ampliar consensos.

Expectativas y vigilancia

Holguín fue enfático al señalar que esperan que Sánchez cumpla con los criterios de estabilidad "desde el primer día" de su eventual gobierno. Añadió que los 100 primeros días serán clave para evaluar la ruta que tomará la gestión y que, de no cumplirse las condiciones pactadas, Ahora Nación iniciará medidas de crítica y llamados de atención desde el Congreso

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el economista y vocero de Ahora Nación, César Holguín, manifestó que la agrupación espera que Juntos por el Perú respete el acuerdo por el que le están dando su respaldo en la segunda vuelta. Indicó que desde el primer... pic.twitter.com/snhzZ4utlV — Exitosa Noticias (@exitosape) May 30, 2026

El apoyo condicionado de Ahora Nación se suma al debate sobre los cambios de discurso de Roberto Sánchez en esta segunda vuelta. El candidato ha pasado de reivindicar posturas radicales en la primera etapa de campaña a moderar su mensaje, distanciándose de figuras como Antauro Humala y adoptando propuestas técnicas como las de Pedro Francke.

Este viraje ha generado suspicacias, pero también ha abierto la puerta a alianzas con partidos que, como Ahora Nación, buscan garantizar estabilidad y gobernabilidad.

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La posición de Ahora Nación refleja la tensión de los partidos menores frente a un escenario polarizado: respaldar a Sánchez como alternativa al fujimorismo, pero exigir compromisos claros que eviten improvisaciones.

El voto crítico y vigilante que promueven busca marcar distancia y mantener capacidad de fiscalización. En un contexto donde los cambios de discurso del candidato generan debate, la agrupación apuesta por condicionar su apoyo a la estabilidad, consciente de que los primeros meses de gobierno serán decisivos para definir la confianza ciudadana.