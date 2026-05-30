Suhaila Jad expone incómoda situación que habría vivido con André Carrillo: "No solo fallas como pareja"

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suhaila Jad ha vuelto a encender la polémica respecto a su separación con André Carrillo. La influencer española expuso una incómoda situación que habría vivido con el futbolista durante el tiempo que fueron pareja, dando a entender que él la habría humillado públicamente al exponerla frente a personas que se burlaban de sus presuntas infidelidades.

¿Suhaila echa a Carrillo otra vez?

La madre de los tres hijos del futbolista utiliza sus cuentas de redes sociales de forma constante para exponer sus pensamientos y experiencias personales. Sin embargo, una de sus últimas publicaciones ha llamado mucho la atención debido a que narra una humillación que habría vivido en su pasada relación.

"Poner a tu mujer donde otras la miren con burla, donde alguien piense: 'Si ella supiera...', es una de las acciones más miserables que puede cometer un hombre. Porque cuando permites que alguien se ría de ella a escondidas, mientras tú la acaricias de frente, no solo fallas como pareja, fallas como persona", dice el inicio del mensaje que publicó la influencer.

Enseguida, hizo una reflexión respecto a la entrega que ella habría tenido en su relación con el exseleccionado peruano, una entrega que no habría sido recíproca y mucho menos bien recompensada. Suhaila dio a entender que se habría sentido traicionada porque, a pesar de que hizo lo mejor que pudo, no valoraron su entrega.

"No hay nada más cruel que ver a una mujer entregando su amor con pureza, mientras otras la observan con lástima... Porque conocen una verdad que tú escondes. No hay nada más bajo que tener a una mujer que confía, que cuida, que defiende, que admira, y que al mismo tiempo está siendo traicionada por alguien más que debería protegerla", agregó.

Suhaila expone situación con André Carrillo

¿Por qué terminaron?

La modelo abrió su corazón en un mensaje publicado en redes sociales, donde confiesa que el futbolista la habría humillado, mentido y faltado el respeto. Según sus propias palabras, eso la dejó completamente destruida.

Sin embargo, a pesar de los malos ratos que pasaba con el futbolista, ella habría seguido cuidando de su familia y su relación. "Yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia; sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas y acompañando incondicionalmente", escribió.

En otra parte de su confesión, asegura que el futbolista le robó lo que debieron ser algunos de los momentos más especiales de su vida y, producto de ello, sufrió mucho y se sintió muy triste, sola, y casi podía sentir que estaba en modo de supervivencia, más no disfrutando de una vida plena.

Es así que, en medio de los rumores sobre el fin de su relación con André Carrillo, Suhaila Jad continúa compartiendo reflexiones que han sido interpretadas como indirectas hacia el futbolista. Aunque no mencionó nombres, sus palabras reavivan la polémica y alimentan las especulaciones sobre las razones que habrían provocado su distanciamiento.