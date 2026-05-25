Reconocido exactor de Al Fondo Hay Sitio admite esperar a la muerte: "Este cuerpo se pudre"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El talentoso actor peruano de larga trayectoria, ha sorprendido al público tras compartir una profunda reflexión sobre el ciclo de la vida. A sus 78 años, el artista admite abiertamente que aguarda la muerte con total tranquilidad y serenidad absoluta.

Una filosofía de vida alejada de la modernidad

El intérprete vive actualmente desconectado de las distracciones tecnológicas que definen nuestra época contemporánea. Mediante una entrevista en Trome, el actor refirió que prefiere mantener su teléfono celular guardado y no utiliza redes sociales, encontrando en el silencio y la soledad un refugio necesario para recuperar energías.

Esta elección personal le permite disfrutar de momentos introspectivos sin la presión constante del entorno externo. Para Roberto Moll, el retiro temporal tras finalizar sus jornadas laborales constituye una prioridad, valorando intensamente el espacio propio en lugar de buscar la exposición social o el ruido mediático.

"La estoy esperando, este cuerpo se pudre, sirve para muy poco. No creo que la muerte signifique desaparecer, las personas simplemente cambian de estado y continúan su camino en otro plano distinto, por eso no me asusta este proceso natural de vida", indicó el actor.

El actor es recordado por su papel de Don Alejo.

Presente profesional y éxito en la pantalla

En el plano laboral, el actor sigue vigente y cautiva a la audiencia con su participación en la novela 'Valentina Valiente'. Su personaje, Don Edmundo, le permite explorar facetas de solidaridad y apoyo, cualidades que él mismo destaca como rasgos positivos en esta producción televisiva.

Moll asegura sentirse feliz interpretando este rol, el cual se diferencia de otros personajes que ha encarnado anteriormente en su carrera. Su capacidad para dar vida a figuras complejas demuestra por qué sigue siendo una pieza fundamental dentro de la industria de la actuación peruana.

A lo largo de décadas, el artista ha logrado consolidarse como un referente absoluto gracias a su versatilidad dramática. Cada proyecto que asume se convierte en una oportunidad para reafirmar su compromiso con la excelencia actoral, cautivando siempre a distintas generaciones de televidentes nacionales.

Mirando hacia el futuro, el actor prioriza la calidad de sus intervenciones por encima de la cantidad, buscando siempre retos que le aporten satisfacción personal. Esta filosofía de trabajo demuestra que la pasión por el arte dramático sigue intacta a pesar del paso del tiempo.

El legado de Roberto Moll como actor se fortalece con esta honesta reflexión sobre la muerte y su estilo de vida. Su trayectoria artística y su vigente participación en Valentina Valiente consolidan sus declaraciones sinceras acerca de su filosofía de vida personal.