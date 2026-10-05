ERM 2026: ¿Quiénes son los artistas que no lograron un cargo político? Thamara Gómez, Yvonne Frayssinet, entre otros

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras finalizar la jornada electoral el pasado domingo 4 de octubre, se dio a conocer que diferentes figuras del ambiente artístico como: Yvonne Frayssinet, Thamara Gómez, La Mackyna, entre otros, no alcanzaron la cantidad de votos necesarios para obtener un cargo público en sus regiones y distritos correspondientes.

¿Qué personajes postularon a un cargo político y a cuál?

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 además de estar diferenciadas por las cifras ajustadas, también estuvieron marcadas por la participación de conocidas figuras de la televisión, la música y las redes sociales, quienes decidieron incursionar en la política.

Una de las candidatas que llamó la atención fue Yvonne Frayssinet, recordada por interpretar a Francesca Maldini en la serie 'Al Fondo Hay Sitio'. La actriz postuló como regidora de Santiago de Surco por el Partido Popular Cristiano (PPC) y ocupó el número seis en la lista de la agrupación. No obstante, no consiguió obtener el cargo tras los resultados de los comicios.

En el ámbito musical, Thamara Gómez, exintegrante de Corazón Serrano y reconocida cantante de cumbia. La artista postuló como vicegobernadora regional de Piura por el Movimiento Independiente Fuerza Regional, acompañando en la fórmula al exgobernador Servando García.

Por el mundo digital, el entrenador conocido como 'La Mackyna' también participó en las elecciones. El personaje postuló como regidor de La Victoria por Alianza para el Progreso (APP), integrando la lista encabezada por Joaquín Albarracín.

Ámbito regional

Por su parte, Lesly Castillo, modelo y expareja del dueño de Rústica, Mauricio Diez Canseco, buscó llegar a un cargo de mayor responsabilidad al postular a la alcaldía de Sabandía, en Arequipa, también por Alianza para el Progreso. La influencer no logró destacar en las urnas y, tras conocerse los resultados, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre su participación en los comicios.

"Yo me voy con la frente en alto, con mis manos limpias y con la tranquilidad de haber luchado de corazón por Sabandía. No me vendí, no traicioné mis principios y di todo de mí", publicó en sus redes sociales.

Finalmente, de esta manera, las ERM 2026 no solo estuvieron protagonizadas por políticos de trayectoria y sus agrupaciones que los representaban, sino también por personajes conocidos que decidieron trasladar su popularidad al ámbito electoral que no logró convencer al amplio electorado que ejerció su derecho al voto el pasado 4 de octubre y decidieron quienes serán las siguientes autoridades a nivel regional y municipal.