Español confiesa los motivos porque vive en el Perú: "Aquí uno no se aburre"

27/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El Perú es uno de los países del mundo que alberga a los extranjeros y los trata de con mucho cariño; pues así somos los peruanos, la hospitalidad siempre por delante. Y prueba de ello, tenemos el testimonio de un español que, en su video de Tik Tok, nos explica los motivos por los que vive en nuestro país.

Español fascinado con el Perú

El clip viral titulado: "¿Por qué vivo en Lima, Perú siendo español?" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @danibonitok. Este video nos muestra a un joven español opinando sobre su estadía en nuestro país, donde resalta muchos aspectos positivos muy aparte de la gastronomía y su gente. Para él, el no aburrirse es una de las cosas por las que no dejaría de vivir en el Perú.

País biodiverso

El titktoker se queda asombrado por la variedad de paisajes, culturas, climas en nuestro país. Según su experiencia, el clima peruano es bueno para él, porque no es como el de la ciudad de donde él proviene, Madrid, que según dice "llega a 0 grados".

La gente y oportunidades

Nosotros bien sabemos que ser peruanos nos distingue de otras personas del mundo por nuestro carisma y sensibilidad, esto es valorado por los extranjeros como el chico del Tik Tok.

"En mi experiencia he conocido gente muy positiva y, además, esta ciudad me ha brindado buenas oportunidades laborales, así que ha hecho que me quede", expresó.

La economía

Si bien es cierto, el extranjero reconoce que Lima es una ciudad cara en comparación con otras, de Latinoamérica, no deja de apreciar la estabilidad de nuestra moneda en comparación a la de Europa.

El mar peruano

@Danibonitok resalta su amor por las playas peruanas, según su experiencia dice que "él siempre ha vivido cerca del mar" y vivir en Lima le proporciona lo mismo. "Y me encanta que Lima esté literalmente al lado del mar y todo esté alrededor de él. Lima en ese sentido es precioso", dijo.

La comida

Sin lugar a dudas, la gastronomía peruana recibió alta aprobación por el español del video, dándole 'un puntazo' al decir que la comida de nuestro país le supera a la de Europa.

"Aquí uno no se aburre"

Para el influencer español lo que le encanta de nuestro país, muy aparte de los aspectos anteriores, es la capacidad de entretenerse. "Aquí, literalmente, uno no se aburre". "Si quieres fiesta, tienes fiesta; si quieres experiencias, tienes experiencias. Siempre hay algo que hacer y es muy sencillo no estar aburrido", agregó.

Reaciones ante el video viral

Las imágenes difundidas por el usuario de Tik Tok cuentan con miles de reproducciones, 23.3 mil me encanta, 944 comentarios y 578 compartidos.

Como era de esperarse, se generó una ola de comentarios por parte de los cibernautas, donde resaltan los siguientes: " gracias por promocionar nuestro hermoso y maravilloso Perú", "No se dice 'más mejor' se dice 'mucho mejor' porque así suena 'más mejor' xd", "Sabes me fui a Europa y de verdad que me aburría y me regresé a mi Perú, jejeje", "Y yo muriendo por conocer España".

Es así como conocemos los motivos por los que un influencer español vive en el Perú; a su parecer, el entretenimiento es uno de ellos. Literalmente: "aquí uno no se aburre", manifestó.