Guerra de armys del Pacífico: fans chilenas acusan a peruanas de copiar homenajes a BTS

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Se armó la polémica. Grupos de fans chilenas de BTS acusaron a las armys peruanas de copiar algunos de los actos para homenajear a la banda surcoreana en su inminente retorno a Latinoamérica. La molestia, en específico, surgió a raíz de un show de drones dedicado a Jimin, uno de los siete integrantes del grupo , anunciado para el 9 de octubre en la Costa Verde, con motivo de su cumpleaños.

Disputa entre armys chilenas y peruanas

Según un comunicado emitido por las comunidades locales del septeto asiático, el show de drones es uno de los proyectos que alistan en Santiago con motivo de los tres conciertos del grupo en el Estadio Nacional, agendados para los días 14, 16 y 17 de octubre.

"Queremos informarles de una situación que consideramos una falta de respeto y nos tiene bastante molestas. Hemos constatado que varios de nuestros proyectos fueron replicados por fanbases peruana para los conciertos de BTS en Perú, sin aviso ni autorización previa, considerando que los conciertos en Chile se realizan después de los de Perú, esta réplica nos deja en una posición injusta", se lee al inicio del texto.

En esa línea, agregaron que buscaron contactarse con sus pares de Perú para abordar la situación y aseguraron que "hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta". Es por ello que las sureñas expresaron que hacen un llamado directo a Army Perú.

"Les pedimos que retiren los proyectos que fueron copiados y que ideen propuestas propias, sin perjudicar el trabajo de otros países", fue el pedido que realizaron las fans de BTS en Chile.

Comunicado de las armys de Chile

La respuesta de las armys peruanas a las chilenas

El show de drones en Lima es organizado por el grupo de fans PJmusas y está programado para la medianoche del próximo miércoles 9 de octubre, día en que se realizará el segundo de los tres recitales que brindará BTS en el estadio San Marcos. Las fans aseguran que el homenaje lo vienen alistando desde 2024 dando a entender que no es una copia tal y como aseguran las fans chilenas.

"Queremos dejar claro que no buscamos competir con ninguna fanbase, de Perú, Chile o cualquier otro país, ni apropiarnos de proyectos o iniciativas ajenas. Creemos que cada comunidad tiene la libertad de desarrollar sus propios proyectos y que podemos acompañarlos desde la coordinación, el respeto y la difusión", manifestaron.

Es así que, grupos de fans chilenas de BTS acusaron a las armys peruanas de copiar algunos de los actos para homenajear a la banda surcoreana en su inminente retorno a Latinoamérica.