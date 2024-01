Hombre realiza ritual de viajes con parlante a falta de maleta y usuarios reaccionan: "No le faltará la fiesta"

02/01/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un hombre dejó perplejo a más de un internauta por salir a la calle arrastrando un gran parlante en vez de una maleta, como cábala por Año Nuevo para poder tener muchos viajes y diversión en su vida.

Muchas personas no dudan en realizar las más curiosas cábalas y actividades para lograr mejorar sus vidas tanto en el ámbito recreativo, personal y amoroso; así como lograr obtener una mejor solvencia económica cada inicio de año. Por ello, sacan a relucir su ingenio y creatividad.

¿Cábala con parlante en Año Nuevo?

En el material audiovisual, de solo seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven, identificada como Francisca, comparte con sus seguidores cuáles fueron las principales actividades que realizó su familia para dar la bienvenida al 2024, pero fue su tío quien se robó las miradas de todos.

El señor no tuvo más remedio que salir a correr por medio de la calle con su enorme parlante con ruedas, ya que no logró encontrar una maleta. Incluso, el aparato tocaba el tema del reconocido grupo de cumbia, 'Ráfaga': ¡Maldito corazón!

"Todos a las 00:00 dando vueltas con la maleta. Mi tío...", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 3 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor y dejar sus más peculiares reacciones. Otros usuarios aprovecharon en aplaudir al hombre, encontrar una alternativa para festejar y lograr obtener muchas aventuras.

Tendencia en TikTok

"Para que el corazón entienda que no siga sufriendo", "un hombre visionario", "el tío nuevo cantante urbano para el 2024", "fácilmente podría ser yo", "no le van a faltar los conciertos", "para que no le falte la fiesta", "por un año lleno de música", "que no falte la cumbia", "mucha música a su vida este año, él lo entendió todo", "por lo menos sabemos que las buenas cumbias no le van a faltar", "él claramente quiere viajar y que no le falte la música nunca", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre realizó un ritual para las fiestas de Año Nuevo con un gran parlante para tener muchos viajes.