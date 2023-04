¡Increíble! Joven sorprende por el precio para entrar a la sala VIP del aeropuerto Jorge Chávez

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video publicado por la cuenta de Henry Espinal (@henryepinalvarez), causó revuelo en las redes sociales como TikTok, al señalar cuánto cuesta ingresar a la sala VIP del aeropuerto Jorge Chávez.

El joven realiza un recorrido por los pasillos del aeropuerto y empieza a mostrar qué requisitos se debe tener para lograr ingresar.

"La sala VIP del aeropuerto Jorge Chávez de Lima creada para hacer más agradable la espera de un vuelo (...) Perú, en la sección de vuelos nacionales, es 'el salón de Newrest y se encuentra frente a la puerta de embarque número 13", manifestó en el clip.

"Necesito al menos tener 4000 soles de consumo en mi tarjeta"

Luego, prosigue señalando que mostró su tarjeta de socio, el cual puede uno acceder si tiene una tarjeta de crédito con un consumo de 4000 soles como mínimo.

"Este salón cuenta con áreas de trabajo con computadoras y acceso a internet, áreas de descanso, comida, postres (...) El tiempo máximo de estadía es de 4 horas", agregó.

Seguidores reaccionan al video

Como era de esperar, los seguidores no tardaron en comentar el video publicado en la plataforma china, dejando a más de uno sorprendido por el monto que se debe de gastar para poder acceder a esta sala VIP.

"Lo único VIP que veo es el acceso a comida", "carísimo", "yo consumo más y no sabía", "buen dato, yo tengo mi pase VIP, pero no consumo ese monto", "por lo que veo para lleno, ya no es VIP", "en el vuelo internacional hasta los perfumes de Channel, entre otros buenos hay, pero en nacionales nada, que nos querrán decir con eso", "para nacionales te cobran 32 dólares, solo vale la pena en los internacionales ya que sale gratis", comentaron algunos usuarios de TikTok.

Asimismo, otras personas comenzaron a contar sus experiencias y anécdotas ocurridas dentro del aeropuerto, y otros manifestaron que desconocían de esta zona a pesar de contar con el mínimo de ingreso económico que solicitan.

"Yo durmiendo en las sillas", "necesitamos esos lujitos", "cómo hago para tener ese beneficio, yo tengo todas las tarjetas de alta categoría, explíqueme, por favor", "mis pasajes cuestan menos que la entrada al salón VIP", "algún día tendré ese beneficio", "ahora ya no es necesario tener esa tarjeta, solo pagas 100 soles aproximadamente, pero lo encontré feo en comparación con salas VIP de Santiago", "el mejor salón para pasar el tiempo", comentaron otros en el video.