¡Increíble! Joven sorprende a todos con peculiar 'técnica' para dejar de trabajar

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la plataforma china de TiKTok encontramos distintos videos virales sobre entretenimiento familiar, retos de bailes, curiosidades, gastronomía, consejos, rutinas de ejercicios, pero el publicado por la cuenta de @tiendamnperu causó furor en las redes sociales.

En su intención por descansar y librarse del estrés laboral, un joven sorprendió con su peculiar 'técnica' para engañar a su jefe. El video publicado en TikTok, nos muestra cómo este chico está sentado frente a su computadora esperando que esta se actualice.

¡Fue descubierto!

En ese momento, ingresa quien sería su jefe y le pregunta qué está haciendo, y el joven le dice que "el Windows estaba cargando", pero su mentira duró poco y las cosas no salieron como las planeó.

Su jefe comenzó a dudar y decidió acercarse a la máquina y se dio con la sorpresa de que la supuesta "carga" era en realidad un video de YouTube que había sido colocado en pantalla completa. El joven no sabía cómo disimular el haber sido descubierto por su superior y quizás enfrentar las consecuencias de sus actos.

"¿Y por qué no estás trabajando? ¿Cómo va el reporte?, le pregunta su jefe a lo que él le responde "No, no se puede hacer nada...", obteniendo una singular respuesta de su superior: ¿y qué es eso?".

Como era de esperarse, los cibernautas no perdonaron esta singular escena y comentaron que podrían aplicarlo en sus respectivos centros laborales.

"Ya nos exhibiste": Seguidores reaccionan al video viral

El video publicado en TikTok generó furor en distintas redes sociales y medios de comunicación y no dudaron en expresar lo que sentían sobre la peculiar escena. Hasta algunos aprovecharon en dar algunos consejos.

"Úselos con sabiduría", "no me den ideas", "es un genio", "y de pronto, sale un anuncio", "mejor dale el puesto a una persona que sí quiere trabajar", "Novato, se tiene que desconectar el mouse del teclado", "increíble truco", "tenías que desconectar el teclado", "en mi empresa no funcionó el truco, me despidieron", "eso solo funciona en PC de escritorio", "A caray, creo que mañana se actualizará mi PC", "pase a recursos humanos", "no me den ideas", "yo sí la apliqué, me creyeron", "una vez hice eso y me botaron a las dos semanas como si nada", "chale, mi computadora sí se pone así", "es mejor la página de fake updates, solo presionas F11 para pantalla completa, no funciona esc ni nada pasa salir solo F11 otra vez", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la plataforma china.