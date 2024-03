¡Inspirador! Señor de 32 años ingresa a Medicina Humana en la UNMSM después de 17 años intentando

28/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La historia de Luis, un señor de 32 años de edad, que ha logrado ingresar finalmente a la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM) después de intentarlo por 17 años, se ha convertido en viral en redes sociales. El sujeto contó su historia en una entrevista para un canal de YouTube y confesó que estaba intentando ingresar a la 'Decana de América' desde el año 2008.

Según contó, por aquellas épocas realizó su primer examen, que era una prueba desarrollada, pero no logro ingresar ya que quedó en el puesto 33. "Recuerdo que cada pregunta valía 300 puntos", comentó. Luego habló con sus padres para volver a intentarlo y esa vez se preparó comprando libros y separatas fuera de la Pre San Marcos.

En otro momento de la entrevista, Luis cuenta que rindió 13 exámenes de admisión a diferentes universidades y cinco de ellas fueron a la San Marcos, con la intención de cumplir su sueño de estudiar Medicina Humana.

"En el segundo examen me quedé por un punto. O sea, por marcar una más de mal, porque yo siempre he sido de los que si no me sale champeo. Yo digo porque si te dan 20 puntos por una buena y menos uno por una mala hay que marcar no más", indicó.

En otro momento también contó que sus padres, quienes eran egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), lo presionaron para que estudie una carrera allí y es así como logra ingresar a la carrera de Mecánica Eléctrica.

"Mis padres me dijeron eso cuando no pude ingresar en marzo. Ellos no querían que pierda más tiempo. Me dijeron postula a la UNI si tienes tan alto puntaje a Medicina postula a la UNI", manifestó.

Luis reservó su vacante para seguir intentando en San Marcos, postuló, pero no ingresó otra vez. "Me quedé por una pregunta. Fallé una pregunta de Habilidad Matemática. Ese error me duró (en mi memoria) tres años. Ya estaría haciendo mi cuarta especialidad (en Medicina)", enfatizó.

Su historia conmovió a cientos de internautas en redes sociales, muchos de ellos se identificaron con la historia de Luis ya que vienen pujando por ingresar a la San Marcos y dejaron sus comentarios: "Cinturón negro", "Ciclero supersayayín", "Mis respetos", "Ciclero inmortal", "En el 2008 nací".

Es así que, Luis se ha convertido en un referente para todos los que buscan ingresar a la UNMSM, ya que si él pudo ingresar a Medicina Humana después de intentarlo por 17 años, muchas más personas tienen esperanza.