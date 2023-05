Marisol se quiebra en vivo: "No estoy en un buen momento familiar, no estoy bien como mamá"

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular 'Faraona del norte', Marisol Ramírez, se quebró en vivo en el set del programa 'Mande quien mande' al hablar sobre su hijo luego de afirmar que no está pasando por un buen momento familiar.

Durante una entrevista junto a María Pía Copello, la cumbiambera contó que, pese a tener una vida profesional llena de éxito durante esta etapa de su vida, la relación que tiene con su primogénito se ha visto resquebrajada.

Al revelar datos de su vida privada, la cantante dejó a entender que el mayor de sus hijos ha tomado decisiones que no concuerdan con lo que ella esperaba para el futuro de él. Como se recuerda, el joven estudió en Colombia y luego viajó hasta Estados Unidos para vivir por un tiempo.

"Nosotros tenemos sueños para nuestros hijos, pero a veces los hijos toman sus decisiones y, sin querer, te rompen el corazón. Lo que me queda es desearle lo mejor a mi hijo y bueno... me queda el menor", narró.

Apenada por decisiones de sus hijos

Con la voz entrecortada, Marisol admitió que ha entendido que es necesario dejar vivir sus propias experiencias y errores a sus hijos, aunque reveló que es una persona radical que a veces le cuesta dar su brazo a torcer.

En medio del show en vivo, dio a entender que ella ha entregado su vida entera a vivirla en función a sus descendientes; por ello, afirmó que el que le "rompan el corazón" destruyó los sueños de ella, y los que tenía para ellos.

"De la noche a la mañana, te rompen el corazón... tus sueños y los sueños para ellos se destruyen y yo soy de las personas muy radicales, a mí me criaron de una manera muy correcta y si a mí me fallas, se acabó, haces tu vida y conmigo no cuentes... pero supongo que eso será un tiempo", declaró para el programa de América Televisión.

De madre a madre: María Pía aconseja

Al hablar sobre su difícil situación familiar, la conductora del espacio televisivo, María Pía Copello, aconsejó a la cantante desde su perspectiva como madre de tres niños.

Así pues, le hizo mención de que como padres tendrán que aceptar las decisiones de sus hijos así no les guste, pues "ellos tienen que vivir sus experiencias, aprender a caerse para luego levantarse".

De esta manera, Copello la consoló asegurando que el tiempo será su mejor aliado para poder atravesar este difícil momento que está pasando con su hijo.