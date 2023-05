Celine Dion anunció la cancelación de su gira mundial por enfermedad

26/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Celine Dion, la cantante del clásico tema de la película ''Titanic'', canceló su gira mundial ''Courage World Tour'', debido a una enfermedad que afecta su sistema nervioso y además le provoca espasmos musculares.

Celine Dion se pronunció

Esto fue anunciado por la propia artista a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%", se lee en el comunicado de Dion.

La cantante canadiense señaló que lo mejor era recuperarse totalmente para poder regresar a los escenarios,debido a que le parecía injusto seguir aplazando sus compromisos.

"No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón -siguió-, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando verles de nuevo!", continúa el mensaje de Celine.

¿Qué enfermedad aqueja a Celine Dion?

La intérprete de ''My heart will go on'' padece de síndrome de persona rígida (SPR), lo cual daña su sistema nervioso y le provoca consecutivos espasmos musculares, por ello no podría permanecer en los escenarios.

Aunque en el comunicado publicado en sus redes sociales se explica que la doble ganadora del premio Oscar viene recibiendo tratamiento para su enfermedad, aún no es capaz de preparar bien los shows que quedan dentro de su gira.

Europeos no verán a Celine Dion

De esta forma, Dion deja pendiente los conciertos que quedaban dentro de su gira por Europa, luego de haber dado 52 espectáculos por Norteamérica antes del inicio de la pandemia y las restricciones por Covid-19 durante el 2020.

Los países que quedan a la espera de la cantante son Francia, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos, República Checa, Polonia, Suiza, Croacia, Alemania, Hungría, Austria, Irlanda, Inglaterra y el Reino Unido, todo ello durante los años 2023-2024.

A su vez, los boletos adquiridos para los 42 conciertos de su gira por Europa serán devueltos por las respectivas productoras a los fans en los puntos de venta donde los compraron.

Esta situación, sin duda deja preocupados a los fans de Celine Dion, pues sería la segunda vez que cancela su gira mundial; sin embargo es comprensible debido a la enfermedad que la aqueja, la cual no le permite actuar ni posarse en los escenarios.