"Mi mente no lo sopoltó": Así cantaría Bad Bunny con IA la canción "Un vino, una cerveza" de Pedro Suárez-Vértiz

16/06/2023

Los 90 han traído joyas musicales en el rock peruano y un experimento en TikTok así lo demuestra, al probar la voz del cantante puertorriqueño Bad Bunny con IA interpretando el famoso tema: "Un vino, una cerveza" de Pedro Suárez-Vértiz. El clip se volvió viral en instantes en la plataforma china por lo bien o mal que pudo quedar este particular sencillo.

'Demasiado random'

El clip viral titulado: "Bad Bunny (IA) cantando "Un vino, una cerveza de Pedro Suárez-Vértiz" le pertenece a la cuenta del músico, actor y audiovisual @jorgidice y muestra de manera 'casi fiel' cómo sonaría versionada esta canción en la voz del controvertido "conejo malo".

El popular tema de los 90´s es la catarsis de lo que podría significar enamorarse en la vida moderna: las inseguridades, el daño emocional, y la fugacidad de las relaciones.

Esta canción ha sido puesta a prueba por el realizador audiovisual Jorge Zúñiga quien, casi de manera íntegra, trató de poner la canción original de Suárez-Vértiz a la par con la voz de 'Bad' destacando sus particularidades, terminaciones y ecos propios que suele hacer el 'Conejo malo' en cada una de sus sencillos.

Reacciones ante el video viral

El clip audiovisual difundido en la plataforma china cuenta con miles de reproducciones, 1558 reacciones, 245 comentarios y 240 compartidos.

Como era de esperarse los comentarios no tardaron en aparecer ante este experimento viral, ya que algunos cibernautas no dudaron en resaltar la forma en que 'Benito' pronuncia la "r": "'mi mente no lo sopoltó' porque estoy escuchando esta versión varias veces".

Otros mensajes no dejaron pasar el tema clásico de Pedro Suárez Vértiz y dieron a entender que han dañado la versión original: "Pedrito se revuelca en su tumba xd", "Si Pedro hablara, qué diría de esto", "mataste un clásico hermoso", "esto es demasiado random jajjajs", "no Jorgito qué hiciste xd", "Rip, Pedrito".

Algunos internautas hicieron se burlaron de la canción diciendo que no estaba nada mal esta versión porque era como escuchar al artista en la actualidad: "A mí no me engañan, ese es Pedro con su voz actual", "ambos hablan igual", "o sea Pedro cantando en la actualidad", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cajita de la plataforma china.

Es así como se hizo viral un experimento musical utilizando la voz de Bad Bunny con ayuda de la IA en la canción de Pedro Suárez-Vértiz: "Un vino, una cerveza". Los comentarios troleando ese sencillo no tardaron en aparecer en TikTok.