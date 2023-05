Bad Bunny recibe críticas al anunciar su primer sencillo titulado en inglés: "Aquí se habla español"

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny publicó en sus historias de Instagram una imagen que podría ser la carátula de su nuevo sencillo titulado "Where she goes". Esta canción marcaría su primer lanzamiento individual después de alcanzar el éxito con la canción grupal "Un x100to", junto a Grupo Frontera. Sin embargo, los usuarios lanzaron críticas por haber titulado el sencillo en inglés.

Varios fans han afirmado que "Where she goes" de Bad Bunny es una canción inspirada en Kendall Jenner, debido a la aparente relación romántica que han mostrado recientemente.

Además de las controversias generadas por la relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny, el cantante animó a sus más de 31 millones de seguidores a compartir sus opiniones sobre el adelanto y les prometió enviarles la versión completa de la canción a través de WhatsApp.

Bad Bunny anticipa "Where she goes"

Las respuestas en Twitter frente al nombre de la canción de Bad Bunny no se hicieron esperar. Los fanáticos del cantante puertorriqueño no toleraron que el sencillo estuviese titulado en inglés.

"Not Benito haciendo música en inglés para q la Kendall Nicole la entienda", "Aquí se habla español", "Benito, aquí tú hablas español", "Ya lo colonizaron", "Bad Bunny ahora disque Where she goes", fueron algunos comentaron que se generaron sobre el tema de Bad Bunny.

¿Bad Bunny está saliendo con Kendall Jenner?

Kendall Jenner, miembro de la familia Kardashian y supermodelo, apareció en los titulares a principios del mes de marzo después de que surgiera un rumor de que fue vista besando al cantante puertorriqueño Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio .

En medio de su rumoreado romance, la supermodelo, de 27 años, y el rapero, de 29, fueron fotografiados mirándose de cerca entre la multitud en Coachella, solo unos días después de que él actuara como titular en el festival anual de música.

¿Kendall Jenner ignoró a Bad Bunny?

La posible relación amorosa entre Kendall Jenner y Bad Bunny ha causado revuelo en las redes sociales, especialmente luego de que se publicara un video en el que se ve al cantante intentando llamar la atención de la supermodelo, pero sin éxito aparente.

La actitud de Kendall Jenner ha causado polémica entre los seguidores de ambas celebridades, quienes han especulado sobre los posibles motivos de su comportamiento. Algunos han señalado que podría ser un choque de egos entre los dos, mientras que otros han sugerido que Kendall simplemente no estaba en el mismo nivel de interés que Bad Bunny.

Es importante señalar que el nuevo sencillo de Bad Bunny, "Where she goes", se lanzará este jueves 18 de mayo.