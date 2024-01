Mujer saca ropa de su maleta y se la pone encima para evitar cobro extra: "No me va a tragar la pobreza"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una mujer causó gran revuelo al ser captada vistiendo la mayor parte de la ropa que llevaba en su maleta para no tener que pagar extra en la aerolínea con que viajaría, en el aeropuerto de Lima.

En el material audiovisual, de un minuto y tres segundos de duración, se ve el preciso momento en que una señora se encuentra decidida a hacer que su equipaje tenga el peso adecuado que exige la empresa con la que buscaba viajar, a pesar de que no se detalla si iría por trabajo o vacacional.

Desesperada por tratar de no tener que pagar ni un sol más, no dudó en comenzar a sacar prenda por prenda y ponérsela encima, sin importarle las miradas de los demás transeúntes dentro del aeropuerto Jorge Chávez.

A pesar de que algunos clientes comenzaron a reír, quedaron boquiabiertos al darse cuenta de que su plan tenía buenos resultados y logró librarse de un costo adicional y así seguir ahorrando.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso asegurar que ellos también pondrían a prueba su creatividad e ingenio para ahorrar un poco de dinero. Otros usuarios lamentaron que las aerolíneas "abusen con sus cobros extras".

"A mí me toco ponerme cuatro kilos encima", "yo cuando viajé a Bogotá me querían cobrar por la maleta de mano que solo tenía mis otros zapatos", "las líneas aéreas se aprovechan de lo mínimo", "excelente decisión y te hace especial diferente a tan grande empresa que quiso prohibirte de lo que te pertenece", "no me va a tragar la pobreza", "lo importante es ahorrar y no darles el gusto ja, ja, ja, la felicito", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.