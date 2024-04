¿No le gustó? Ladrón motorizado arrebata el celular de un joven, pero lo lanza al no ser de alta gama

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde un ladrón motorizado le arrebató el celular a un hombre en plena vía pública, pero al percatarse de que no era de alta gama optó por lanzarlo al piso y huir del lugar.

La población se encuentra preocupada por el incremento de casos de criminalidad e inseguridad ciudadana, esperando que las autoridades de sus localidades puedan tomar cartas en el asunto y sancionar "con mano dura" a los delincuentes. Mientras tanto, muchos optan por tomar sus precauciones al momento de salir a las calles y evitar ser víctimas de un robo.

Las cámaras de seguridad de una calle, captaron el preciso momento en que un hombre caminaba tranquilamente y concentrado en su celular, aparentemente chateando con alguien, hasta que de pronto fue sorprendido por un ladrón en moto el 21 de marzo.

El delincuente le quitó su celular y cuando empieza a revisar el objeto con detenimiento decide lanzarlo nuevamente a su dueño, dejando entrever que el dispositivo no fue del agrado de su agrado por no tener un gran valor.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena asegurando que los ladrones tienen sus niveles y prefieren solo tener "botines de gran valor económico". Por otro lado, algunos internautas lamentaron que estos casos se sigan dando en sus regiones y algunos pierden la vida en los 'atracos'.

"Jaja me hicieron el día", "Jaja al menos lo recuperó", "del susto a la tranquilidad en unos segundos", "ese ladrón muy exquisito también", "no lo sé Rick, parece falso", "jaja dónde fue", "jaja encima quiere uno bueno", "me sentiría ofendido y a la vez intrigado", "creo que eso fue lo que me pasó", "por eso no me compro iPhone, no es por pobre", "cómo se habrá sentido el chico. ¿Avergonzado o afortunado?", "ser pobre a veces es un privilegio", "solo quería ver la hora", "qué rapidez para detectar qué tipo de gama es", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.