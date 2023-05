¿Nueva colaboración? Shakira publicó una foto con Bizarrap y Duki y alborotó a sus fans

21/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La cantante colombiana Shakira publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a los artistas argentinos Bizarrap y Duki, lo que ha generado rumores de una posible colaboración entre los tres artistas.

Junte impensado

En la foto, se puede apreciar a Shakira mostrando sus labios y a 'Biza' se le ve sonriendo y mirando a la cámara, mientras que el 'Duko' se encuentra a un lado de ellos con una actitud más seria. La imagen ha sido compartida con la leyenda "Con Bizarrap y Duki".

Por otra parte, el productor musical le comentó "Siempre es bueno verte, Shaki", junto a emojis de una bandera argentina y una colombiana.

Los fans de los artistas han comenzado a especular sobre una posible colaboración musical, ya que tanto Bizarrap como Duki son reconocidos por su trabajo en el género del trap y el hip hop latino, mientras que la cantante barranquillera es una de las artistas más exitosas y respetadas a nivel mundial.

"Queeee", "Me muero", "Naa, me vuelvo loca" y "¿Se viene colaboración?" fueron algunos comentarios que hicieron los fanáticos de la autora de "Las caderas no mienten", ansiosos porque el trío lance un tema en conjunto.

Rara petición

El pasado 14 de mayo, Bizarrap le pidió al público que disfrutaba de su presentación que no cantaran la BZRP Music Sessions Vol.53, según varios videos compartidos por los asistentes en internet, durante el Festival Tecate Emblema en México,

"Ahora si México, cuando explote los quiero a todos saltando, sin cantar ni nada, solo saltando", dijo el DJ argentino.

Asimismo, justo en la parte donde debía sonar la voz de Shakira, optó por mezclar la sesión con otra canción, lo que causó la confusión entre los asistentes al evento.

Último tema

Luego de varias canciones con referencias a su separación y al empoderamiento de la mujer, Shakira estrenó un nuevo videoclip que muestra su faceta como mamá`, en el marco del reciente Día de la madre.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte", escribió.

Hasta el momento, ni Shakira ni los artistas argentinos, Bizarrap y Duki, han confirmado si están trabajando juntos en una nueva canción o proyecto musical. Sin embargo, la imagen ha generado gran expectativa entre sus seguidores y ha sido ampliamente comentada en redes sociales.