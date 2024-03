¡Para ti...! Daniela Darcourt le pone 'sazón' a la intro de "Si me ibas a dejar"

25/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La cantante Daniela Darcourt fue protagonista de un icónico momento durante su último concierto. Los fanáticos captaron el preciso momento en el que interpreta "Si me ibas a dejar" de Marisol, pero con algunas modificaciones al comienzo de la famosa canción.

La reconocida cantante peruana cuenta con una gran popularidad entre sus seguidores. Su carisma y habilidades vocales la mantienen como una figura relevante dentro del ámbito de la salsa en Perú. No obstante, también demostró su destreza en la cumbia, género al que pertenece Marisol y la Magia del Norte.

Plantilla viral

Las actuaciones de Daniela Darcourt suelen atraer multitudes a los eventos donde se presenta y esta no fue la excepción. Varios de sus admiradores grabaron el momento en el que interpretó "Si me ibas a dejar" de la cantante Marisol.

El video de su interpretación no solo recibió millones de vistas y compartidos, también fue utilizado como plantilla para que otros usuarios puedan editar el video.

En el clip original, la cantante presenta la canción: "Para ti, desgraciado, ..., hoy te canto a ti. Vete". En medio de un efusivo baile y expresiones faciales, la cantante continua: "Y como dicen en el Huaralino: sírvete lleno".

El mismo video fue utilizado por algunos usuarios de TikTok que agregaban su foto y una descripción a su video: "Yo con alcohol, yo sin alcohol".

Por otro lado, otros optaron solo por agregar frases como: "Yo cuando mi amigo me vuelve a hablar, después de ignorarme", "Yo cuando mi casi algo me volvió a escribir para volver a intentarlo luego de haber estado con otra", "Yo cuando mi ex me vuelve a buscar después de engañarme", "Cuando mi amiga se acuerda del innombrable".

¡Daniela responde!

La cantante Daniela Darcourt no fue la excepción. A través de su cuenta de TikTok, grabó un video con el sonido del viral en el fondo, señalando: "¿En qué momento me hice viral?".

Darcourt mostró sorpresa y gracia mientras escuchaba sus propias palabras. Al parecer, tomó con buenos ojos la creatividad de los peruanos en las redes sociales.

Es fue como la cantante Daniela Darcourt protagonizó un icónico momento durante su último concierto. Los fanáticos captaron el preciso momento en el que interpreta "Si me ibas a dejar" de Marisol, pero con algunas modificaciones al comienzo de la famosa canción.