Un nuevo método para despedirse del estrés: Adultos recurren a 'chupetes' para aliviarlo

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Las personas diariamente se enfrentan a situaciones en el que no pueden conciliar el sueño, están en constante preocupación, se encuentran tensos o enfrentan el tan común estrés. Si bien ante esta problemática existen medicamentos e inclusive técnicas de relajación, un innovador método para contrarrestar este fenómeno se ha viralizado en países como China, Corea del Sur y Estados Unidos.

Método viral que causa furor en China

Los adultos chinos han encontrado en unos objetos conocidos como 'chupetes' a un grupo de aliados para sobrellevar la ansiedad y el estrés. La popularidad de estas herramientas se han vuelto todo un furor en el país asiático, en el que miles de personas gastan entre 1 y 60 euros en esta especie de 'chupetes' de material plástico.

Al respecto, rápidamente la tendencia cobró mayor notoriedad en reconocidas redes sociales chinas como RedNote y Douyin. Sin embargo, no ha demorado mucho en traspasar fronteras gracias a TikTok y viene ganando gran relevancia en Estados Unidos en el que numerosas personas han registrado el uso de estos productos.

Cabe destacar, que este accesorio infantil ha sido denominado 'adult pacifiers' y de acuerdo al medio asiático South China Morning Post su venta refleja la gran acogida que ha recibido este ingenioso utensilio. Al respecto, trascendió que empresas en línea han vendido más de 2 mil unidades mensualmente.

¿Estos 'chupetes' provocarían problemas?

Pese a que a primera vista los 'chupetes' se presentan como una solución para enfrentar al estrés o la ansiedad, también pueden ocasionar problemas en aquellas personas que los usan. En tal sentido, de acuerdo a un periódico chino, diversos dentistas han confirmado que estos objetos pueden ser perjudiciales para la salud si se prolonga su uso. "El uso diario prolongado puede provocar el movimiento de los dientes", enfatizan.

En tal sentido, los profesionales acotaron que dormir con dicho producto puede ocasionar la inhalación de las partes del mismo. De otro lado, los psicólogos advierten que el uso de estos productos "no es más que una vía de escape para que las personas eviten enfrentarse a las verdaderas causas del estrés.

No obstante, el sitio web de noticias chino Sohu reveló que personas que usan estos 'chupetes' reportaron sentirse menos estresados sobre todo cuando los muerden y les ayuda a conciliar el sueño.

De esta manera, el uso de 'chupetes' en países como China en el que adultos han encontrado a estos productos como aliados para contarrestar cuadros de estrés o ansiedad.